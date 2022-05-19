İSPARK zammı son durum: 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu?

İSPARK FİYATLARINA DÜZENLEME

İBB yönetimi tarafından Aralık ayında yüzde 36 zam yapılan İSPARK ücretlerine zam teklifinde bulundu. Zam teklifini inceleyen Tarife Komisyonu- Ulaşım ve Trafik Komisyonu fiyatlara düzenleme getirdi.

Komisyon görüşünde İSPARK yönetiminin 3 yıldır zam personel maaşlarına zam bekleyen çalışanlarına, "Her geçen gün artan hayat pahalılığına karşı siz kıymetli çalışanlarımızı korumak için çalışıyoruz. Bu kapsamda her ne kadar sendikal yetki konusunda sıkıntılar olsa da sizlere yüzde 54.4 oranında zam yapmak arzusundayız. 16 Milyon İstanbulluya güvenli sağlıklı otopark hizmeti sunan İSPARK'ın bu artışı yapabilmesi için yeni İSPARK ücret tarifelerini İBB Meclisi'ne sunduk. Yeni otopark ücretlerinin bu ayki Meclis'te kabulü durumunda siz kıymetli personelimize yüzde 54.4 oranında zam yapılacağını duyurur, tüm siyasi partilerin çalışanlarımızın yanında olmasını temenni ederim" mesajı attığı hatırlatıldı.

Ücret tarifelerinde ise İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığı görüldü. 5 ay sonra 2'nci kez yapılan zamla ücretler 0-1 saat ücreti 17,5 TL, 1-2 saat arası ücret 22,5 TL, 2-4 saat arası 25 lira oldu.