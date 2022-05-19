İSPARK zammı son durum: 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu?

İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine gelen zam sonrası İSPARK ücretleri milyonların gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi. Gelen son dakika bilgisinin ardından güncel İSPARK fiyatları merak konusu oldu. 5 ay sonra 2'nci kez yapılan zamla yeni ücretler belli oldu. Peki 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu? İşte güncel İSPARK ücretleri 2022