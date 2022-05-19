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Haberler Yaşam İSPARK zammı son durum: 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 00:27 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 00:27

İSPARK zammı son durum: 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu?

İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine gelen zam sonrası İSPARK ücretleri milyonların gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi. Gelen son dakika bilgisinin ardından güncel İSPARK fiyatları merak konusu oldu. 5 ay sonra 2'nci kez yapılan zamla yeni ücretler belli oldu. Peki 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu? İşte güncel İSPARK ücretleri 2022

İSPARK zammı son durum: 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu?

İSPARK ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Günde pek çok vatandaşın kullandığı İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri ne kadar oldu, kaç TL, İSPARK'a zam mı geldi sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte güncel İSPARK ücretleri

İSPARK zammı son durum: 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu?

İSPARK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü.

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İSPARK zammı son durum: 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu?

İSPARK FİYATLARINA DÜZENLEME

İBB yönetimi tarafından Aralık ayında yüzde 36 zam yapılan İSPARK ücretlerine zam teklifinde bulundu. Zam teklifini inceleyen Tarife Komisyonu- Ulaşım ve Trafik Komisyonu fiyatlara düzenleme getirdi.

Komisyon görüşünde İSPARK yönetiminin 3 yıldır zam personel maaşlarına zam bekleyen çalışanlarına, "Her geçen gün artan hayat pahalılığına karşı siz kıymetli çalışanlarımızı korumak için çalışıyoruz. Bu kapsamda her ne kadar sendikal yetki konusunda sıkıntılar olsa da sizlere yüzde 54.4 oranında zam yapmak arzusundayız. 16 Milyon İstanbulluya güvenli sağlıklı otopark hizmeti sunan İSPARK'ın bu artışı yapabilmesi için yeni İSPARK ücret tarifelerini İBB Meclisi'ne sunduk. Yeni otopark ücretlerinin bu ayki Meclis'te kabulü durumunda siz kıymetli personelimize yüzde 54.4 oranında zam yapılacağını duyurur, tüm siyasi partilerin çalışanlarımızın yanında olmasını temenni ederim" mesajı attığı hatırlatıldı.

Ücret tarifelerinde ise İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığı görüldü. 5 ay sonra 2'nci kez yapılan zamla ücretler 0-1 saat ücreti 17,5 TL, 1-2 saat arası ücret 22,5 TL, 2-4 saat arası 25 lira oldu.

İSPARK zammı son durum: 2022 İSPARK zammı sonrası otopark ve abonelik ücretleri kadar, kaç TL oldu?
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