Haberler Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:02

İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artıyor. Kış mevsiminin en çetin geçmesi gereken bu günlerde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şubat ayında beklenilen yağmur ve kar yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle uzmanlar tasarruf uyarılarında bulunmaya başladı. Bu noktada megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç? İşte, 1 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranı son durum...