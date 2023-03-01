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Haberler Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:02

İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artıyor. Kış mevsiminin en çetin geçmesi gereken bu günlerde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şubat ayında beklenilen yağmur ve kar yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle uzmanlar tasarruf uyarılarında bulunmaya başladı. Bu noktada megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç? İşte, 1 Mart 2023 İstanbul barajlardaki doluluk oranı son durum...

İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları yanıt arıyor. İstanbul'da şubat ayında beklenilen yağmur ve kar yağışı gerçekleşmedi. Hal böyle olunca İstanbul barajlarındaki su seviyesi düşüşe geçti. Metropol şehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar tasarruf konusunda uyarılarda bulunuyor. Megakentte yaşayan vatandaşlar ise İstanbul baraj doluluk oranları son durum araştırması yapıyor. Mart ayı İstanbul baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İşte, İSKİ ile 1 Mart İstanbul baraj doluluk oranları son durum...

İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | 1 MART 2023

İstanbul baraj doluluk oranları, son yıllara oranla düşüşe geçti. Şubat ayında beklenilen yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle baraj doluluk oranları yüzde 35 seviyelerine geriledi.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre; 1 Mart Çarşamba günü itibarıyla İstanbul barajları doluluk oranı %35.83 olarak açıklandı.

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İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

PABUÇDERE VE KAZANDERE BARAJLARI ALARM VERİYOR!

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde ölçüldü.

Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı 7,43 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,42 oldu.

İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İşte İstanbul barajları doluluk oranları:

İstanbul Alibey barajı yüzde 10.69,

Büyükçekmece barajı yüzde 31.95,

Darlık barajı 40.11,

Elmalı barajı 35.85,

Istrancalar barajı yüzde 38.17,

İstanbul baraj doluluk oranı son durum 1 Mart | Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kazandere barajı yüzde 3.42,

Ömerli barajı yüzde 51.15,

Pabuçdere barajı yüzde 7.43,

Sazlıdere barajı yüzde 33.26

Terkos barajı 32.28.

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