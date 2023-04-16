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Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:17

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu haftanın başında üç gün boyunca yağmurlar devam etti ve şehrin barajları doldu. İSKİ, İstanbul baraj doluluk oranları güncel son durumu paylaştı ve son on yılın en kurak ikinci yılını yaşıyoruz. Bu noktada İstanbul baraj doluluk oranları son durum vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Sıcak havalar gelse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı hava durumu raporunda İstanbul için üç günlük yağış bekliyor. İşte İ İstanbul baraj doluluk oranları 16 Nisan 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

Geçtiğimiz günlerde yağan şiddetli yağışlar sonrası güncel İstanbul baraj doluluk oranları 16 Nisan günü için gündem konusu olmuş durumda. 2015 yılında yüzde 97 oranında dolu olan İstanbul'da barajlar bu yıl henüz yarı seviyeyi bulamadı. Bu noktada İstanbul baraj doluluk oranları son durum araştırılıyor. İSKİ güncel İstanbul baraj doluluk oranlarını her zaman yayınlıyor. İşte detaylar

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK 2. NİSAN AYI BARAJ DOLULUK ORANI

16 Nisan 2023 tarihi verilerine göre su doluluk oranı 45.37 olarak resmi kayıtlara geçerken, bundan tam 10 yıl önce barajların doluluk oranı yüzde 91.79 seviyesindeydi. 2015 yılında 97.24 ile zirveye çıkan doluluk oranları; şu an 44.96 seviyesinde.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

SON 10 YILIN DOLULUK ORANI

2013: 91.78

2014: 32.75

2015: 97.24

2016: 86.57

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

2017: 87.24

2018: 91.17

2019: 92.93

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

2020: 70.17

2021: 80.65

2022: 87.68

2023: 45.37

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