Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

Giriş Tarihi: 16.04.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:17

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 NİSAN 2023: Güncel İstanbul baraj doluluk oranları son durum nasıl, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu haftanın başında üç gün boyunca yağmurlar devam etti ve şehrin barajları doldu. İSKİ, İstanbul baraj doluluk oranları güncel son durumu paylaştı ve son on yılın en kurak ikinci yılını yaşıyoruz. Bu noktada İstanbul baraj doluluk oranları son durum vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Sıcak havalar gelse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı hava durumu raporunda İstanbul için üç günlük yağış bekliyor. İşte İ İstanbul baraj doluluk oranları 16 Nisan 2023