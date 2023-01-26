İstanbul baraj doluluk oranları 26 Ocak 2023 son durum: BÜYÜK TEHLİKE! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar?

İstanbul baraj doluluk oranları son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İklimsel değişimle beraber Ocak ayında güneşli havanın yaşandığı Büyükşehir önümüzdeki günlerde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanların tasarruf önerisinde bulunduğu bu durum geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlarla beraber bir nebze olsun İstanbulluları rahatlatırken artışın yavaşlaması yeni bir tedirginliğe yol açtı. Peki, İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranları son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı? İşte tüm detaylar ve İSKİ tarafından paylaşılan durum…