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Haberler Yaşam İstanbul baraj doluluk oranları 26 Ocak 2023 son durum: BÜYÜK TEHLİKE! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 15:05

İstanbul baraj doluluk oranları 26 Ocak 2023 son durum: BÜYÜK TEHLİKE! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar?

İstanbul baraj doluluk oranları son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İklimsel değişimle beraber Ocak ayında güneşli havanın yaşandığı Büyükşehir önümüzdeki günlerde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanların tasarruf önerisinde bulunduğu bu durum geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlarla beraber bir nebze olsun İstanbulluları rahatlatırken artışın yavaşlaması yeni bir tedirginliğe yol açtı. Peki, İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranları son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı? İşte tüm detaylar ve İSKİ tarafından paylaşılan durum…

İstanbul baraj doluluk oranları 26 Ocak 2023 son durum: BÜYÜK TEHLİKE! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar?

Kritik seviyenin altına düşerek Büyükşehir'i susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bırakan İstanbul Baraj doluluk oranları, milyonların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Uzmanlar özellikle tasarruf konusunda İstanbulluları uyarıyor. Peki, İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranları son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı? İşte tüm detaylar ve İSKİ tarafından paylaşılan durum…

İstanbul baraj doluluk oranları 26 Ocak 2023 son durum: BÜYÜK TEHLİKE! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 OCAK 2023 SON DURUM

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29.65'a kadar gerilerken, bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi oldu.

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İstanbul baraj doluluk oranları 26 Ocak 2023 son durum: BÜYÜK TEHLİKE! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar?

Türkiye kurak bir kış geçiyor. Bu yıl ülke genelinde ne kar ne de yağmur etkili oluyor. Böyle olunca barajlardaki su seviyesi de her geçen gün düşmeye devam ediyor. Mega kent İstanbul'a da su sağlayan barajlar son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. Verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına yani yüzde 29.65'e kadar geriledi. Son 10 yıl ele alındığında ise 25 Ocak 2021'de bu oran yüzde 32.78 olarak, 25 Ocak 2014'te ise yüzde 32.66 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul baraj doluluk oranları 26 Ocak 2023 son durum: BÜYÜK TEHLİKE! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar?

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Ömerli Barajı yüzde 32.32
Alibey yüzde 15.76
Büyükçekmece yüzde 32.96
Darlık yüzde 27.65
Sazlıdere yüzde 35.68
Elmalı yüzde 25.7
Istrancalar yüzde 24.56
Kazandere yüzde 4.64
Pabuçdere yüzde 4.39
Terkos yüzde 35.9

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