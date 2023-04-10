Haberler Yaşam İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 08:58

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

14 Mayıs seçimine 34 gün kaldı. Partiler milletvekili aday listelerini yayımladı. CHP, Ak Parti, TİP, İYİ Parti dün listelerini açıklarken herkes hangi bölgelerde oy vereceklerini merak ediyor. Bu nedenle "İstanbul seçim bölgeleri 2023" aratması sürekli olarak yapılmakta. İstanbul'da bölgeler coğrafi yapıya göre şekillenirken; tarihi alanlar, Anadolu yakası ve sur dışında kalan bölgeler dahil toplam 3 bölgeye ayırılmış durumda. Vatandaşlar, İstanbul 1. bölge ilçeleri hangileri sorularına yanıt arıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge adayı olarak Ak Parti listelerinden gösterildi. İstanbul seçim bölgeleri haritası 2023 üzerinden İstanbul 3. bölge milletvekilleri öğrenilebilir. İşte İstanbul seçim bölgeleri 2023