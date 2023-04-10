Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 08:58

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

14 Mayıs seçimine 34 gün kaldı. Partiler milletvekili aday listelerini yayımladı. CHP, Ak Parti, TİP, İYİ Parti dün listelerini açıklarken herkes hangi bölgelerde oy vereceklerini merak ediyor. Bu nedenle "İstanbul seçim bölgeleri 2023" aratması sürekli olarak yapılmakta. İstanbul'da bölgeler coğrafi yapıya göre şekillenirken; tarihi alanlar, Anadolu yakası ve sur dışında kalan bölgeler dahil toplam 3 bölgeye ayırılmış durumda. Vatandaşlar, İstanbul 1. bölge ilçeleri hangileri sorularına yanıt arıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge adayı olarak Ak Parti listelerinden gösterildi. İstanbul seçim bölgeleri haritası 2023 üzerinden İstanbul 3. bölge milletvekilleri öğrenilebilir. İşte İstanbul seçim bölgeleri 2023

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

İstanbul seçim bölgeleri nereler sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her parti seçim bölgeleri için aday çıkarmakta ve o bölgede yeterli oya sahip olursa gösterilen aday milletvekili olmakta. Bu noktada milletvekili aday listelerine bakan vatandaşlar, İstanbul seçim bölgeleri 2023 hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

SEÇİM NE ZAMAN?

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 2. seçim bölgesi, Avrupa Yakası'nın doğu kısmı olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 3. seçim bölgesi, genellikle yeni şehirleşmeye açılan ve şehrin batısında kalan ilçeler olarak belirlendi. İşte o ilçeler:

Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri

SON DAKİKA