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Haberler Yaşam İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:23

trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...

'da sosyal medya fenomeni , izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yürekleri ağza getiren o anları kaydettiren Çetin, sosyal medyada paylaşmasının ardından ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Motosiklet sürücüsü Çetin'e trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni (24), kız arkadaşını arkasına aldıktan sonra motosikletiyle seyretmeye başladı.

İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...

Genç sürücü bir süre sonra cadde üzerinde giderken trafikte kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yaptığı hareketi arkadaşına kaydettiren Çetin, görüntüleri izlenme uğruna bir de sosyal medya hesabında paylaştı.

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İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...

Görüntüleri incelemeye alan trafik ekipleri, Çetin'in kullandığı motosikletin plakasının 33 TT 906 olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın adresini tespit eden ekipler, evine gitti ancak Çetin'e ulaşamadı.

İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...

Trafik uygulamasında yakalandı

Çalışmalara devam eden ekipleri, geçtiğimiz Salı günü Cendere Caddesi üzerinde rutin uygulama yapmaya başladı. Uygulama esnasında 33 TT 906 plakalı motosikletle seyir haline olan sürücü denetime takıldı.

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