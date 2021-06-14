HaberlerYaşam İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:13Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:23
İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü! Kız arkadaşıyla öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul'da sosyal medya fenomeni Ömer Çetin, izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yürekleri ağza getiren o anları kaydettiren Çetin, sosyal medyada paylaşmasının ardından Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Motosiklet sürücüsü Çetin'e trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.