Haberler Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik'ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika

Giriş Tarihi: 03.02.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 20:58

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik'ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika

İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AKOM tarafından yapılan açıklamalarda bu hafta içerisinde kar yağışının sıklaşacağını, sosyal hayatı olumsuz etkileyeceği yer alıyor. Bu noktada vatandaşlar, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? sorusunu yöneltiyor. İstanbul kar yağışı durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumu tahmini ile iyice belirginleşirken, soğuk hava dalgası megakenti sarmış durumda. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar