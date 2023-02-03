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Haberler Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik'ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika
Giriş Tarihi: 03.02.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 20:58

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik'ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika

İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AKOM tarafından yapılan açıklamalarda bu hafta içerisinde kar yağışının sıklaşacağını, sosyal hayatı olumsuz etkileyeceği yer alıyor. Bu noktada vatandaşlar, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? sorusunu yöneltiyor. İstanbul kar yağışı durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumu tahmini ile iyice belirginleşirken, soğuk hava dalgası megakenti sarmış durumda. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik’ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika

İstanbul kar tahmini MGM tarafından yapıldı. Bu hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile kar yağışı için uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek, okullar tatil olur mu? İşte konu hakkında detaylar

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik’ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile kar yağışı için uyarılarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik’ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika

"Kıymetli Hemşehrilerim,

⏰16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da;

📌Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir🌨️❄️"

Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM❗️

Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik’ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika

AKOM'DAN UYARDI!

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Valilik’ten kar uyarısı! MGM hava durumu ile İstanbul kar yağışı son dakika

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

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