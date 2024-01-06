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İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
15:28
İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!
Feci kaza İstanbul Şişli'de yaşandı. Taksici İsa A., yolcusunu indirmek için sokak başında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı. 1 hafta hastanede tedavi gören Oğuzhan Gezer, hayatını kaybetti. Olay nedeniyle gözaltına alınan taksici İsa A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.