İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!

Kahreden olay, Şişli Mecidiyeköy'de 26 Aralık Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre taksici İsa A., müşterisini indirmek için caddeye yakın bir yerde durdu. Arka koltukta oturan kadın yolcu, ücretini ödedikten sonra taksiden inmek için kapıyı açtı. O sırada motokurye Oğuzhan Gezer taksinin sol tarafından geçmek isterken açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Oğuzhan Gezer'e karşı yönden gelen minibüste hafifçe çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından motokurye Oğuzhan Gezer hastaneye kaldırıldı.

