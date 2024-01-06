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Haberler Yaşam İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 15:28

İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!

Feci kaza İstanbul Şişli'de yaşandı. Taksici İsa A., yolcusunu indirmek için sokak başında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı. 1 hafta hastanede tedavi gören Oğuzhan Gezer, hayatını kaybetti. Olay nedeniyle gözaltına alınan taksici İsa A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!

Kahreden olay, Şişli Mecidiyeköy'de 26 Aralık Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre taksici İsa A., müşterisini indirmek için caddeye yakın bir yerde durdu. Arka koltukta oturan kadın yolcu, ücretini ödedikten sonra taksiden inmek için kapıyı açtı. O sırada motokurye Oğuzhan Gezer taksinin sol tarafından geçmek isterken açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Oğuzhan Gezer'e karşı yönden gelen minibüste hafifçe çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından motokurye Oğuzhan Gezer hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!

Polis ekipleri, hastanede tedavisi devam eden Gezer'in ifadesini aldı. Gezer'in, ifadesinde taksici İsa A. ve kadın yolcudan şikayetçi olduğu öğrenildi. Ardından taksici İsa A., olay nedeniyle gözaltına alındı. İfadesinin ardından iddiaya göre taksi şoförü serbest bırakıldı.

Taksinin açılan kapısı genç motosikletlinin ölümüne böyle sebep oldu...

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İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ...
Oğuzhan Gezer, hastanede tedavisi devam ederken 2 Ocak Çarşamba günü aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Gezer bir gün sonra da hayatını kaybetti. Gezer'in hayatını kaybetmesinin ardından taksi şoförü İsa A. tekrar gözaltına alındı.

İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!

TAKSİCİYE EV HAPSİ KARARI
Gözaltına alınan İsa A., savcılık huzuruna getirildi. Savcılıktaki ifadesinde İsa A.'nın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İstanbul’da inanılmaz kaza: Motorkurye Oğuzhan Gezer hayatını kaybetti!

Savcı, İsa A.'yı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlikçe taksi şoförü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

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