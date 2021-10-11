İstanbul’da matematik öğretmeninden kasiyer kıza cinsel içerikli not! Öyle bir şey gönderdi ki…

İstanbul'da kasiyer kıza cinsel içerikli not... Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu. İSTANBUL'DA İĞRENÇ OLAY Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı. Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. KASİYER KIZA CİNSEL İÇERİKLİ NOT... Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi. Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede markete giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin polis tarafından marketten çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Matematik öğretmeninden market çalışanı kadına iğrenç taciz! Zarfın içinde... | Video