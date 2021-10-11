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Giriş Tarihi: 11.10.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 08:26

İstanbul’da matematik öğretmeninden kasiyer kıza cinsel içerikli not! Öyle bir şey gönderdi ki…

İstanbul'da sapık öğretmen dehşeti yaşandı. Matematik öğretmeni S.H., kasiyerlik yapan genç kıza cinsel içerikli not yolladı. Zarfı açan kadın ise şoka uğradı. İşte iğrenç olayın ayrıntıları

İstanbul’da matematik öğretmeninden kasiyer kıza cinsel içerikli not! Öyle bir şey gönderdi ki…

İstanbul'da kasiyer kıza cinsel içerikli not... Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu.

İstanbul’da matematik öğretmeninden kasiyer kıza cinsel içerikli not! Öyle bir şey gönderdi ki…

İSTANBUL'DA İĞRENÇ OLAY

Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı.

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İstanbul’da matematik öğretmeninden kasiyer kıza cinsel içerikli not! Öyle bir şey gönderdi ki…

Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul’da matematik öğretmeninden kasiyer kıza cinsel içerikli not! Öyle bir şey gönderdi ki…

KASİYER KIZA CİNSEL İÇERİKLİ NOT...

Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

İstanbul’da matematik öğretmeninden kasiyer kıza cinsel içerikli not! Öyle bir şey gönderdi ki…

Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu.

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