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Haberler Yaşam İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:56

İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, "Mahzen-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı organize suç örgütü çökertti. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

ÖMER ÇETİN
İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

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İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Suç örgütünün, "Nitelikli yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı tehdit" suçlarını işledikleri öğrenildi.

İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı

Operasyonlarda; 12 adet ruhsatsız tabanca, 3️ adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2️ adet hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu.

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız.

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