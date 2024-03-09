İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.