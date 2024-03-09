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İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
09:56
İstanbul’da “Memocan” suç örgütü çökertildi! 27 gözaltı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, "Mahzen-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı organize suç örgütü çökertti. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.