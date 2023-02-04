İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar kapalı mı, açık mı? Gözler İstanbul Valiliği’nde!

Şubat ayına girilmesiyle beraber ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırmaya başladı. Sıcaklık düşüşüyle gelen kar yağışı sonrası birçok il beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sonu İstanbul'da kar yağışının başlayacağını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbulluları kar yağışına karşın uyardı. Uyarıların ardından yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan binlerce öğrenci, 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, son durum ne? İşte, İstanbul Valiliği açıklamaları ile İstanbul kar tatili son durum.