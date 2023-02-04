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Haberler Yaşam İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar kapalı mı, açık mı? Gözler İstanbul Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:39

İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar kapalı mı, açık mı? Gözler İstanbul Valiliği'nde!

Şubat ayına girilmesiyle beraber ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırmaya başladı. Sıcaklık düşüşüyle gelen kar yağışı sonrası birçok il beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sonu İstanbul'da kar yağışının başlayacağını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbulluları kar yağışına karşın uyardı. Uyarıların ardından yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan binlerce öğrenci, 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, son durum ne? İşte, İstanbul Valiliği açıklamaları ile İstanbul kar tatili son durum.

İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar kapalı mı, açık mı? Gözler İstanbul Valiliği’nde!

6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. 6 Şubat Pazartesi günü yarıyıl tatili sona eriyor ve 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe gelen İstanbul kar yağışı açıklamaları sonrası İstanbul kar tatili araştırmaları hız kazandı. Öğretmenler, öğrenciler ve velileri bu noktada ise "6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İşte, İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar kapalı mı, açık mı? Gözler İstanbul Valiliği’nde!

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen peş peşe açıklamalarda İstanbul'da bu haftasonu kar yağışının gerçekleşeceği belirtildi.

İstanbulluları kar yağışına karşın uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da, Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."

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İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar kapalı mı, açık mı? Gözler İstanbul Valiliği’nde!

AKOM'DAN UYARI!

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar kapalı mı, açık mı? Gözler İstanbul Valiliği’nde!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre; İstanbul'da Pazar, Pazartesi ve Salı günü kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar kapalı mı, açık mı? Gözler İstanbul Valiliği’nde!

İSTANBUL'DA 6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamaları takip ediliyor. Henüz pazartesi okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Okullarda kar tatili olması durumunda haberimizdeki yerini alacak.

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