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'un simgeleri mavi ve turuncuya büründü

Giriş Tarihi: 05.02.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 15:10
İstanbul'un simgeleri mavi ve turuncuya büründü

4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, mavi-turuncuya renklerle bezendi.

İstanbul'un simgeleri mavi ve turuncuya büründü

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) ve aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlar dünya genelinde kampanyalar düzenliyor.

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İstanbul'un simgeleri mavi ve turuncuya büründü

Kampanyalarda her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanser konusunda toplumların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un simgeleri mavi ve turuncuya büründü

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

İstanbul'un simgeleri mavi ve turuncuya büründü

Farkındalık yaratmak için yapılan bu çalışma vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

İstanbul'un simgeleri mavi ve turuncuya büründü
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İstanbul'un simgeleri mavi ve turuncuya büründü
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