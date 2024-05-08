İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi

İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan Gaiola Adası, "lanetli ada" olarak biliniyor. Ada üzerinde şu ana kadar birçok kişi yaşadı. Bu insanların ortak özelliği ise hepsinin başına lanetli olayların gelmiş olması. Kimileri hayatını kaybederken, kimisi de büyük maddi sıkıntı içine girdi. İşte lanetli adada yaşayanlar insanların başına gelen ilginç olaylar…