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İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
10:48
İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi
Zengin kültürünün yanı sıra ve doğal güzellikleri ile de turistlerin uğrak noktası olan İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan Gaiola Adası, "dünyanın en lanetli adası" olarak biliniyor. Lanetli adanın unvanı 1920'lere dayanırken, ada üzerinde yapılmış olan evde şimdiye kadar birçok insan yaşadı. Hepsinin başına aynı şey geldi...