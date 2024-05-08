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Haberler Yaşam İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:48

İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi

Zengin kültürünün yanı sıra ve doğal güzellikleri ile de turistlerin uğrak noktası olan İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan Gaiola Adası, "dünyanın en lanetli adası" olarak biliniyor. Lanetli adanın unvanı 1920'lere dayanırken, ada üzerinde yapılmış olan evde şimdiye kadar birçok insan yaşadı. Hepsinin başına aynı şey geldi...

İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi

İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan Gaiola Adası, "lanetli ada" olarak biliniyor. Ada üzerinde şu ana kadar birçok kişi yaşadı. Bu insanların ortak özelliği ise hepsinin başına lanetli olayların gelmiş olması. Kimileri hayatını kaybederken, kimisi de büyük maddi sıkıntı içine girdi. İşte lanetli adada yaşayanlar insanların başına gelen ilginç olaylar…

İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi

1920 yılında ada üzerinde yapılan eve ilk yerleşen kişi Hans Braun oldu. Braun, bir süre sonra halıya sarılmış şekilde ölü olarak bulundu.

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İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi

Adanın laneti ilk olarak bu olayla ortaya çıkmış oldu. Daha ilginç olanı ise Hans'ın ölümünün üzerinden kısa bir süre sonra karısının da denizde boğularak hayatını kaybetmesi oldu.

İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi

Hans'ın ölümü, adadaki esrarengiz olayların sadece başlangıcıydı. Hans'tan sonra adaya yerleşen Otto Grunback de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İşte dünyanın en lanetli adası! Birçok insan yaşadı, hepsinin başına aynı şey geldi

Daha sonra adaya varlıklı biri yerleşti. Bir süre sonra büyük maddi çöküntü içine girdi.

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