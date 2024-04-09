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İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
12:22
İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...
Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünlerin listesi açıklandı. Verilere göre; geçtiğimiz yıl zirvede olan Burger, bu sene tahtını kaptırdı. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan o ürün, zirveye yükseldi. Öte yandan, kahve ve tatlı siparişlerindeki artış da dikkatlerden kaçmadı. İşte Ramazan ayında en çok tercih edilen 10 ürün…