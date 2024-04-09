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Haberler Yaşam İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 12:22

İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...

Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünlerin listesi açıklandı. Verilere göre; geçtiğimiz yıl zirvede olan Burger, bu sene tahtını kaptırdı. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan o ürün, zirveye yükseldi. Öte yandan, kahve ve tatlı siparişlerindeki artış da dikkatlerden kaçmadı. İşte Ramazan ayında en çok tercih edilen 10 ürün…

İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...

Ramazan ayındaki sipariş verileri açıklandı. Verilere göre bu sene en çok tercih edilen mutfak Döner mutfağı olurken, tatlı siparişlerinde de önemli bir artış gözlemlendi.

İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...

SİPARİŞLERİ ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Dondurma ve kumru siparişlerinde artış gözlemlenirken, cağ kebabı, etli ekmek ve köfte siparişlerinde düşüşler dikkat çekiyor.

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İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...

Ramazan'da yemek tercihlerimizin ne kadar çeşitlendiğini ve değiştiğini gözler önüne seren veriler, lezzet tutkunlarının iftar sofralarını nasıl zenginleştirdiğini ve hangi mutfakların yükselişte olduğunu ortaya koyuyor.

İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ DÖNER OLDU

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında en çok tercih edilen mutfak Burger olurken, bu yıl zirveye Döner mutfağı çıktı. Söz konusu veriler, Döner siparişlerinin diğer mutfaklara kıyasla lider konumda olduğunu gösteriyor. Bu değişim, Ramazan ayında geleneksel lezzetlere olan eğilimin arttığını gösteriyor.

İşte Ramazan ayında en çok sipariş verilen ürünler! Listenin ilk sırasında o lezzet var...

TATLIDA PROFİTEROL ÖN PLANA ÇIKTI

Sipariş rekoru ise tam 9.887 TL'lik bir siparişle kırıldı. Bu siparişin içeriği de menülerin çeşitliliğini gösteriyor. Özellikle kahve, tatlı ve salata mutfaklarında öne çıkan ürünler dikkat çekiyor.

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