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İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
15:54
İstanbul Beyoğlu'ndaki İtalyan Lisesi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S'nin ders anlatırken orta parmak işareti yaptığı ve küfürlü ifadeler kullandı. SABAH'ın "İtalyan okulunda küfür tartışması" başlığıyla skandalı gündeme taşıdı. Öğretmen H.S. savunmasında "Net şekilde yapmadım" derken kendisinden şikayetçi olan öğrenciyi ise göz göre göre sınıfta bıraktı! Ailenin başlattığı hukuk mücadelesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı.