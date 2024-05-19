İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!

"NET ŞEKİLDE YAPMADIM"

Öğretmen H.S., okul yönetimine verdiği ifadede hakkındaki iddiaları doğruladı. H.S, ortak parmak hareketinin 'küfür' olarak algılanmaması gerektiğini anlatmıştı. H.S, "Öğrencilerin davranışlarının ders işlememi imkânsız kıldığı ve sınıf kontrolünün zorlaştırdığı noktada, dikkati toparlamaları adına, ıslık çaldığım gibi, ortak parmak işaretini asla tam ve net şekilde değil; ama dikkatleri çekecek gibi yaparak böyle bir hareketin küfür olarak göründüğünü insanların bu harekete nasıl böyle bir anlam verdiğini söyler, sınıfı sakinleştiririm. Bu hiçbir zaman bir şahsa küfür olarak yapılmamıştır. Yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.