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Haberler Yaşam İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 15:54

İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!

İstanbul Beyoğlu'ndaki İtalyan Lisesi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S'nin ders anlatırken orta parmak işareti yaptığı ve küfürlü ifadeler kullandı. SABAH'ın "İtalyan okulunda küfür tartışması" başlığıyla skandalı gündeme taşıdı. Öğretmen H.S. savunmasında "Net şekilde yapmadım" derken kendisinden şikayetçi olan öğrenciyi ise göz göre göre sınıfta bıraktı! Ailenin başlattığı hukuk mücadelesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Muhammed UZUN
İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!

İstanbul Beyoğlu'ndaki İtalyan Lisesi'nde kelimenin tam anlamıyla skandal yaşandı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S'nin ders anlatırken orta parmak işareti yaptığı ve küfürlü ifadeler kullandığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!

MAĞDUR ÖĞRENCİ DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Mağdur öğrencilerden M.K, yaşadığı durumu ailesine anlattıktan sonra ailesi, 26 Mayıs 2023'te okula şikâyette bulunmuş, okul yönetimi ise öğretmen H.S. hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. Öğretmen H.S. savunmasında, sınıfta öğrencilerin dikkatini toplamak için orta parmak hareketi yaptığını ve küfür olarak algılanmaması gerektiğini savunmuştu.

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İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!

"NET ŞEKİLDE YAPMADIM"

Öğretmen H.S., okul yönetimine verdiği ifadede hakkındaki iddiaları doğruladı. H.S, ortak parmak hareketinin 'küfür' olarak algılanmaması gerektiğini anlatmıştı. H.S, "Öğrencilerin davranışlarının ders işlememi imkânsız kıldığı ve sınıf kontrolünün zorlaştırdığı noktada, dikkati toparlamaları adına, ıslık çaldığım gibi, ortak parmak işaretini asla tam ve net şekilde değil; ama dikkatleri çekecek gibi yaparak böyle bir hareketin küfür olarak göründüğünü insanların bu harekete nasıl böyle bir anlam verdiğini söyler, sınıfı sakinleştiririm. Bu hiçbir zaman bir şahsa küfür olarak yapılmamıştır. Yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!

İTALYANCA KÜFÜR ETTİ

H.S., öğrencilere küfür etmesi ile ilgili ise şöyle konuştu: "Dün, işlediğimiz roman kahramanının hafif meşrep tanımlamalarını öğrencilerime açıklamak adına, sınıfta açıkça söyleyemediğim için 'özür dileyerek nasıl söyleyeyim 'puttana'dır, dedim doğrudur."

İtalyan Lisesi’nde küfür ve orta parmak skandalı: Bilirkişi raporu ortaya çıktı!

APAR TOPAR SINIF TEKRARI KARARI

Ancak skandal bununla da kalmadı. Tartışmaların odağında yer alan H.S'nin başını çektiği öğretmenler, 8 Haziran'da okulda apar topar bir toplantı düzenleyerek 25 öğrenciden sadece M.K. hakkında sınıf tekrarı kararı aldı. Sınıf geçme puanı 50 olan resim dersinden 48 puan verilen M.K, sınıf tekrarına bırakıldı. Aile bu duruma itiraz ederek, konuyu yargıya taşıdı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nden açılan davada, bilirkişi raporu da tamamlandı.

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