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Haberler Yaşam İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:57

İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim

Beyoğlu'da Özel İtalyan Okulu'nda Türkçe öğretmeni H. S.'nin öğrencilerine karşı ortak parmak işareti yaptığı ve küfür ettiği ortaya çıktı. Öğretmenin anormal tavırları karşısında şaşkına dönen geçiren öğrenciler, durumu ailelerine bildirdi. Velilerin tepkileri üzerine okul yönetimi apar topar soruşturma başlattı.

Muhammed UZUN
İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim

İstanbul Beyoğlu'nda faaliyet gösteren Özel İtalyan Okulu'nda bir skandal patlak verdi. İtalyan Okulu'nda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H. S.'nin sınıf içerisinde öğrencilere karşı orta parmak işareti yaptığı, küfür ettiği ortaya çıktı. Öğrencilerin ailelerini durumdan haberdar etmesi üzerine veliler, okul yönetimine öğretmen ile ilgili şikayette bulundu.

İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim

ÖĞRETMENİN İFADESİ ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen İtalyan Okulu, öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

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İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim

Okul yönetimi velilere gönderdiği mailde, "İdaremize iletmiş olduğunuz şikayet mektubunda dile getirilen hususlar, başlıklar halinde tarafımdan öğretmenimize iletilmiş olup, öğretmenimizin bu hususlara dair açıklamaları yazılı olarak alınmıştır." ifadelerini kullandı.

İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim

'NET ŞEKİLDE YAPMADIM'

Öğretmen H.S., okul yönetimine 24 Mayıs 2023'te verdiği ifadede hakkındaki iddiaları doğruladı. H.S, ortak parmak hareketinin 'küfür' olarak algılanmaması gerektiğini öne sürdü.

İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim

H.S, şunları söyledi: "Öğrencilerin davranışlarının ders işlememi imkansız kıldığı ve sınıf kontrolünün zorlaştırdığı noktada, dikkati toparlamaları adına, ıslık çaldığım gibi, ortak parmak işaretini asla tam ve net şekilde değil; ama dikkatleri çekecek gibi yaparak böyle bir hareketin küfür olarak göründüğünü insanların bu harekete nasıl böyle bir anlam verdiğini söyler, sınıfı sakinleştiririm.

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