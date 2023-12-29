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İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:57
İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim
Beyoğlu'da Özel İtalyan Okulu'nda Türkçe öğretmeni H. S.'nin öğrencilerine karşı ortak parmak işareti yaptığı ve küfür ettiği ortaya çıktı. Öğretmenin anormal tavırları karşısında şaşkına dönen geçiren öğrenciler, durumu ailelerine bildirdi. Velilerin tepkileri üzerine okul yönetimi apar topar soruşturma başlattı.