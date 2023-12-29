İtalyan okulunda küfürbaz öğretmen skandalı! Pişkin savunma: Dikkat çekmek istemedim

H.S, şunları söyledi: "Öğrencilerin davranışlarının ders işlememi imkansız kıldığı ve sınıf kontrolünün zorlaştırdığı noktada, dikkati toparlamaları adına, ıslık çaldığım gibi, ortak parmak işaretini asla tam ve net şekilde değil; ama dikkatleri çekecek gibi yaparak böyle bir hareketin küfür olarak göründüğünü insanların bu harekete nasıl böyle bir anlam verdiğini söyler, sınıfı sakinleştiririm.



