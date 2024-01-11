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İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…
Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
08:41
İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…
İzmir'de Fırat Bozkurt ile Şirin Bozkurt, bir ay önce evlendi. Ancak üçüncü evliliklerini yapan çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Önceki gece çıkan kavgada Şirin Bozkurt tarafından kalbinden bıçaklanan Fırat Bozkurt, hayatını kaybetti. Genç kadının ifadesi tüyler ürpertti: Gırtlağıma sarılınca…