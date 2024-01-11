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Haberler Yaşam İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…
Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 08:41

İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…

İzmir'de Fırat Bozkurt ile Şirin Bozkurt, bir ay önce evlendi. Ancak üçüncü evliliklerini yapan çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Önceki gece çıkan kavgada Şirin Bozkurt tarafından kalbinden bıçaklanan Fırat Bozkurt, hayatını kaybetti. Genç kadının ifadesi tüyler ürpertti: Gırtlağıma sarılınca…

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…

Kan donduran cinayet önceki gece İzmir'de yaşandı. Gece saatlerinde 1 ay önce evlenen petshop işletmecisi Fırat Bozkurt ile kendisi gibi üçüncü evliliğini yapan ve sağlık teknikeri olan eşi Şirin Bozkurt arasında evde tartışma çıktı. İddiaya göre; Şirin Bozkurt, eşi Fırat Bozkurt'u göğsünden bıçakladı.

İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Eve giden polis, kan donduran manzarayla karşılaştı.

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İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…

EVDE 18 YAŞINDAKİ OĞLU DA VARDI…

Kanlar içinde yerde bulunan Fırat Bozkurt'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Genç adamın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şirin Bozkurt'un, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlunun olay sırasında evde olduğu ve gelen sesler üzerine salona koşup, Fırat Bozkurt'u kanlar içinde gören çocuğunu komşusuna gönderdiği anlaşıldı. Polis, Şirin Bozkurt ile oğlunu gözaltına aldı.

İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…

KENDİSİ TUTUKLANDI OĞLU SERBEST!

1 aylık eşi Fırat Bozkurt'u (43) göğsünden bıçaklayarak öldüren Şirin Bozkurt ile ilk eşinden oğlu 18 yaşındaki oğlu Ç.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.G., Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şirin Bozkurt ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukladı.

İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…

KATİL EŞİN İFADESİ KAN DONDURDU: GIRTLAĞIMA SARILIP…

SABAH, üçüncü eşini öldüren Şirin Bozkurt'un ifadesine ulaştı. Gözyaşları içerisinde polise ifade veren Şirin Bozkurt, "Yaklaşık 1 ay önce evlendik. Fırat ile birlikte kavga etmeden önce dışarıda biraz alkol aldık. Alkol aldığımız mekânda da tartışmamız oldu. Önce ben eve geldim. Daha sonra eşim eve geldi.

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