İzmir’de 1 aylık kocasını kalbinden bıçaklamıştı! İfadesinde her şeyi anlattı: Gırtlağıma sarılınca…

Kan donduran cinayet önceki gece İzmir'de yaşandı. Gece saatlerinde 1 ay önce evlenen petshop işletmecisi Fırat Bozkurt ile kendisi gibi üçüncü evliliğini yapan ve sağlık teknikeri olan eşi Şirin Bozkurt arasında evde tartışma çıktı. İddiaya göre; Şirin Bozkurt, eşi Fırat Bozkurt'u göğsünden bıçakladı.