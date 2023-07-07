İzmir’de sır olay! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İhbar üzerinde adrese gelen polisler, kötü kokunun apartmana 4'üncü kattan yayıldığını tespit etti. Bir süredir komşularından haber alınamadığını bildiren apartman sakinleri ifadeleri doğrultusunda, kapı açılmayınca polis tarafından olay yerine çilingir çağrıldı.