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Haberler Yaşam İzmir'de sır olay! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:41

İzmir'de sır olay! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren (52) evlerinde ölü bulundu. Anne ve oğulun cenazeleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de sır olay! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana gelen olayda bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri durumu ihbarda bulundu.

İzmir’de sır olay! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İhbar üzerinde adrese gelen polisler, kötü kokunun apartmana 4'üncü kattan yayıldığını tespit etti. Bir süredir komşularından haber alınamadığını bildiren apartman sakinleri ifadeleri doğrultusunda, kapı açılmayınca polis tarafından olay yerine çilingir çağrıldı.

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İzmir’de sır olay! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

Çilingir vasıtasıyla daireye giren polis ekipleri, anne Suzan Gürzeren ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de sır olay! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İzmir’de sır olay! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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