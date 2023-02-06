Kabine Toplantısı ertelendi mi? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, açıklama var mı?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 6 Şubat Pazartesi yapılması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş depreminin ardından toplantının yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Kabine Toplantısı ertelendi mi, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Henüz açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağına dair güncel bilgiler takip ediliyor.