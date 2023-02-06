Kabine Toplantısı ertelendi mi, bugün yapılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin şiddeti AFAD tarafından yapılan sismolojik çalışmalar sonucu 7.7 olarak güncellendi. 10 ilimizde hissedilen depremde şu ana kadar 284 vatandaşımız yaşamını yitirirken 2 bin 323 kişi de yaralandı. Olay yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek açıklamalarda bulundu. Peki Kabine Toplantısı ertelendi mi? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, açıklama var mı?