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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ertelendi mi? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, açıklama var mı?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:31

Kabine Toplantısı ertelendi mi? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, açıklama var mı?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 6 Şubat Pazartesi yapılması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş depreminin ardından toplantının yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Kabine Toplantısı ertelendi mi, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Henüz açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağına dair güncel bilgiler takip ediliyor.

Kabine Toplantısı ertelendi mi? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, açıklama var mı?

Kabine Toplantısı ertelendi mi, bugün yapılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin şiddeti AFAD tarafından yapılan sismolojik çalışmalar sonucu 7.7 olarak güncellendi. 10 ilimizde hissedilen depremde şu ana kadar 284 vatandaşımız yaşamını yitirirken 2 bin 323 kişi de yaralandı. Olay yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek açıklamalarda bulundu. Peki Kabine Toplantısı ertelendi mi? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, açıklama var mı?

Kabine Toplantısı ertelendi mi? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, açıklama var mı?

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ, BUGÜN YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı'nın bir araya gelmesi bekleniyordu. Yaşanan 7.7 şiddetindeki depremin ardından bugün Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi beklenmiyor. Henüz açıklama gelmedi.

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Kabine Toplantısı ertelendi mi? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, açıklama var mı?
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