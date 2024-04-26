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Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
14:44
Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…
İspanya'nın Mayorka Adası'nın Palma kenti yakınlarındaki Palma de Mallorca havalimanında yaşanan olayda, bir genç kadın içtiği otomat kahvesinin içinde bulunan böcekler nedeniyle hayati tehlike atlattı. Olay, havalimanındaki içecek otomatından aldığı kahveyi içtikten sonra aniden yaşanan sağlık sorunuyla başladı.