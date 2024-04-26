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Haberler Yaşam Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 14:44

Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…

İspanya'nın Mayorka Adası'nın Palma kenti yakınlarındaki Palma de Mallorca havalimanında yaşanan olayda, bir genç kadın içtiği otomat kahvesinin içinde bulunan böcekler nedeniyle hayati tehlike atlattı. Olay, havalimanındaki içecek otomatından aldığı kahveyi içtikten sonra aniden yaşanan sağlık sorunuyla başladı.

Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…

21 yaşındaki kadın, kahvenin tadının tuhaf olduğunu fark etti ve içine yakından baktığında birçok böcek gördü. Ardından yüzünde ve boğazında aniden şişmeler oluşmaya başladı ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Hızlıca hastaneye kaldırılan genç kadına, anafilaktik şok geçirdiği teşhisi konuldu.

Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…

36 SAAT BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI!

Hastanede yapılan müdahaleler sonrasında genç kadın, 36 saat boyunca yoğun bakımda kalmak zorunda kaldı. Yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen kadının ailesi, yaşanan bu olayın sorumlusu olarak havalimanını gösterdi.

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Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…

Ailenin avukatları, otomatın bakımının yetersiz olduğunu iddia ederek havalimanına dava açtı. Ayrıca, otomatın içinde böcek bulunmasının halk sağlığına karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve dikkatsizlik sonucu yaşanan bir yaralanma olduğunu savundular.

Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…

Havalimanı yetkilileri ise konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirtti. Olayın ardından otomatın kullanımdan kaldırıldığı ve detaylı bir temizlik ve bakım işlemine tabi tutulduğu bildirildi.

Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…

Ancak, ailenin yaşadığı bu travmanın izleri halen sürüyor ve havalimanıyla ilgili sorumluluklarını savunmaya devam ediyorlar.

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