Kahve Otomatı Faciası: Genç kadının içtiği kahve hayatını kararttı! 36 saat yoğun bakımda kaldı…

Ailenin avukatları, otomatın bakımının yetersiz olduğunu iddia ederek havalimanına dava açtı. Ayrıca, otomatın içinde böcek bulunmasının halk sağlığına karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve dikkatsizlik sonucu yaşanan bir yaralanma olduğunu savundular.