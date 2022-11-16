Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı'dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:06

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı'dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları yeni haftada rekor tazelemeye devam ediyor. Sabah saatlerindeki anlık veriler doğrultusunda gram altının 1061 TL'den alıcı bulduğu görülürken çeyrek altının fiyatı ise 1709 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "16 Kasım 2022 Kapalıçarşı'dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar canlı, güncel ve anlık rakamları da yakından takip ediyor. İşte altın fiyatları son durum ve anlık rakamlar.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı’dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Haftanın yeni üç gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla ülke genelinde gündem maddesi olarak da öne çıkıyor. Piyasaların kalbinin attığı kapalıçarşıdan gelecek rakamlar yakından takip edilirken öte yandan "16 Kasım 2022 Kapalıçarşı'dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Yıl sonuna doğru altının artacağı konusunda beklentilere paralel olarak rakamlar artışa geçti. İşte canlı, güncel ve anlık verileriyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı’dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: YÜKSELİŞTE!

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. Canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.

Altında iki hafta süren düşüş toparlandı. Bu hafta yukarı yönlü hareket gözlemleniyor.

İşte, 16 Kasım altın fiyatları son dakika...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı’dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 960,64

SATIŞ: 1027,27

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı’dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.115,00

SATIŞ: 7.121,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı’dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.792,00

SATIŞ: 6.959,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA