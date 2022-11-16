Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı'dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:06

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 16 Kasım 2022 Kapalıçarşı'dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları yeni haftada rekor tazelemeye devam ediyor. Sabah saatlerindeki anlık veriler doğrultusunda gram altının 1061 TL'den alıcı bulduğu görülürken çeyrek altının fiyatı ise 1709 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "16 Kasım 2022 Kapalıçarşı'dan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar canlı, güncel ve anlık rakamları da yakından takip ediyor. İşte altın fiyatları son durum ve anlık rakamlar.