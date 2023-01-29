Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı izle ekranı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle ekranı son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, 28 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 77. bölümüyle beğeni topladı. Son bölümün ardından dizinin yeni bölümünden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ''Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı mı? İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı izle…