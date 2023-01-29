Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı izle ekranı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Celil Nalçakakan'ın yer aldığı dizinin 77. Bölümünde, Ömer ile Asiye'nin arası bozulur. Süsen'in Sarp ile vakit geçirmeye başlaması ise Ömer başta olmak üzere herkesi şaşırtır. Son bölümün hemen ardından Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ATV ile Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı izle ekranı.