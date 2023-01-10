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Kartal'da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 16:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
16:48
Kartal'da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...
Kahreden haber dün Kartal'dan gelmişti. 23 yaşındaki Dilara Gültay, eski sevgilisi Mustafa Payan tarafından katledilmişti. Gültay, Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.