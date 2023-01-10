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Haberler Yaşam Kartal'da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 16:48

Kartal'da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...

Kahreden haber dün Kartal'dan gelmişti. 23 yaşındaki Dilara Gültay, eski sevgilisi Mustafa Payan tarafından katledilmişti. Gültay, Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kartal’da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...

Pendik'te bir noterde katiplik yapan 23 yaşındaki Dilara Gültay, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Mustafa Payan tarafından Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak üzerinde bulunan 4 karlı binanın 1'inci katındaki dairede öldürüldü.

Kartal’da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...

Olayın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası da ailesine teslim edildi.

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Kartal’da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...


ANNESİ TABUTUNA SARILDI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dilara Gültay'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi. Baba Şener ile anne Dilek Gültay, taziyeleri kabul ederken kızının beyaz duvak örtülen tabutuna sarılan acılı anne Dilek Gültay, gözyaşlarına boğuldu.

Kartal’da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...

'CEFAKAR KIZIM'

"Cefakar kızım" diyerek ağlayan Dilek Gültay'ı yakınları teskin etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Dilara Gültay, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kartal’da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...

AĞABEYİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Dilara Gültay'ın ağabeyi Uğur Gültay, sosyal medya hesabında kardeşiyle ilgili yürek burkan paylaşımda bulundu.

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