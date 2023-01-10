Kartal’da eski sevgilisi tarafından katledilmişti: Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı...

Pendik'te bir noterde katiplik yapan 23 yaşındaki Dilara Gültay, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Mustafa Payan tarafından Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak üzerinde bulunan 4 karlı binanın 1'inci katındaki dairede öldürüldü.