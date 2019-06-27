Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kullandığı 06 KKE 99 plakalı araçla Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kovaladı.