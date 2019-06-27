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  • Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

'de bir garip : Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

bugün ilginç bir cinayete sahne oldu. Bir sürücü, kovaladığı aracı çarparak şarampole yuvarladıktan sonra şoförünü silahla ateş ederek öldürdü.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.06.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 17:23
Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kullandığı 06 KKE 99 plakalı araçla Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kovaladı.

Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Sokak üzerinde kendi aracıyla beraber 38 BV 243 plakalı aracı da şarampole yuvarlayan şahıs, araçtan inerek Niyazi Y.'ye ateş etti.

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Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı.

Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Niyazi Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

Olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı

Kayseri'de bir garip cinayet: Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü
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