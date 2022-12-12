Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru ve cevabı bakın ne oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı...

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlardan biri yaşandı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümde 400 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Yarışmanın 11 Aralık 2022 Pazar akşamı ekranlara gelen bölümü heyecanlı anlara sahne oldu. 20 yaşındaki Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandıracak soruya doğru yanıt vermek için büyük çaba gösterdi. Sorunun doğru cevabını merak eden ve yarışmayı kaçıran izleyiciler ise Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ve cevabı için arama motorlarına yöneldi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı…