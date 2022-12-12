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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru ve cevabı bakın ne oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:42

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru ve cevabı bakın ne oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı...

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlardan biri yaşandı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümde 400 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Yarışmanın 11 Aralık 2022 Pazar akşamı ekranlara gelen bölümü heyecanlı anlara sahne oldu. 20 yaşındaki Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandıracak soruya doğru yanıt vermek için büyük çaba gösterdi. Sorunun doğru cevabını merak eden ve yarışmayı kaçıran izleyiciler ise Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ve cevabı için arama motorlarına yöneldi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru ve cevabı bakın ne oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı...

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen genel kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster, Türk televizyonlarının ilgiyle takip edilen programları arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru ve cevabı bakın ne oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı...

Uzun yıllar boyunca farklı sunucularla evlerimize konuk olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru ve cevabı bakın ne oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı...

Birbirinden başarılı yarışmacıların gelip geçtiği programın son bölümünde 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, gösterdiği performansla izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru ve cevabı bakın ne oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı...

Sempatik ve pozitif tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Alıcı, yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan da tam not aldı.

Yarışmada tarihi anlardan birine imza atan Alıcı, verdiği doğru yanıtlarla 1 Milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Genç yarışmacının bu başarısıyla beraber yarışma tarihinde 1 milyon TL değerindeki soru dördüncü kez açılmış oldu.

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru ve cevabı bakın ne oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı...

1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ SORUYU AÇTIRDI!

ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2022 Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği programın son bölümünde Batu Alıcı, tekrar koltuğa geçerek 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazandıracak olan soruyu doğru yanıtlamaya çalıştı.

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