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Haberler Yaşam Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 13:55

Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, nasıl hesaplanır soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekim ayı ilişkin enflasyon oranı Kasım ayının başında netleşirken bu oran kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Ancak bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda fahiş kiraların önüne geçmek amacıyla kira artış oranı sabitlendi ve yüzde 25 sınırlaması getirildi. Hal böyleyken ev sahibi ve kiracılar soruyor: TÜİK TEFE TÜFE ile 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar.

Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Kira artış oranı hesaplamaları gündemdeki yerini aldı. Normal şartlarda aylık enflasyon verilerine göre belli olan kira artış oranı, sabitleme kararı nedeniyle bu ay da yüzde 25 olarak uygulanacak. Bu noktada Kasım ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar, ''2022 Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte TÜİK TEFE TÜFE ile Kasım ayı kira artış oranı hesaplama…

Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA EKRANI

2022 Ekim ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı.

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

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Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

KASIM 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

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