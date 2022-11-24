Haberler Yaşam Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 13:55

Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI! 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, nasıl hesaplanır soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekim ayı ilişkin enflasyon oranı Kasım ayının başında netleşirken bu oran kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Ancak bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda fahiş kiraların önüne geçmek amacıyla kira artış oranı sabitlendi ve yüzde 25 sınırlaması getirildi. Hal böyleyken ev sahibi ve kiracılar soruyor: TÜİK TEFE TÜFE ile 2022 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar.