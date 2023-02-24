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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.02.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 18:29

SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Konya'nın Ereğli ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi. Derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Konya deprem haberi detayları ve 24 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya’da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından gelen verilere göre, saatler 17.01'i gösterdiğinde Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem, Ankara, Eskişehir, Antalya gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Konya depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Konya'da depremi ve 24 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi.

SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya’da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KONYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Konya ili Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7.05 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya’da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:4.3 (Ml)

Yer:Ereğli (Konya)

Tarih:2023-02-24

Saat:17:01:57 TSİ

Enlem:37.954 N

Boylam:33.989 E

Derinlik:7.05 km

SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya’da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya’da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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