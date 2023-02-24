SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya’da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Konya'nın Ereğli ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi. Derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Konya deprem haberi detayları ve 24 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...