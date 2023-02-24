SON DAKİKA: Konya deprem ile sallandı! Ankara, Eskişehir, Antalya’da da hissedildi! 24 Şubat AFAD Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KONYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Konya ili Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7.05 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.