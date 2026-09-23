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Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi
Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 13:52
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve veliler ilk ara tatil tarihine bakmaya başladı. Kasım ayında verilecek arayla birlikte okulların hangi gün kapanacağı ve öğrencilerin kaç gün dinlenebileceği merak konusu oldu. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2026-2027 birinci dönem takvimi...