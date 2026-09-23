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Haberler Galeri Yaşam Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi
Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 13:52

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve veliler ilk ara tatil tarihine bakmaya başladı. Kasım ayında verilecek arayla birlikte okulların hangi gün kapanacağı ve öğrencilerin kaç gün dinlenebileceği merak konusu oldu. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2026-2027 birinci dönem takvimi...

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Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi

Öğrenciler bu yıl 14 Eylül'de okullarda yeniden ders başı yaptı. Okulların açılmasının ardından gözler bu kez dönem içindeki ilk ara tatile çevrildi. MEB takvimine göre kasım ayında yapılacak ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin ilk molası 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. MEB'in açıkladığı takvime göre birinci ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler yeniden sınıflarına dönecek.

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Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem ara tatili 5 gün sürecek. Hafta sonuyla birlikte öğrenciler 9 günlük bir ara tatil yapmış olacak.

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi

2026-2027 BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

14 Eylül'de başlayan birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi

SÖMESTİR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler iki haftalık aranın ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek.

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