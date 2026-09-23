Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026-2027 birinci dönem tatil takvimi

Öğrenciler bu yıl 14 Eylül'de okullarda yeniden ders başı yaptı. Okulların açılmasının ardından gözler bu kez dönem içindeki ilk ara tatile çevrildi. MEB takvimine göre kasım ayında yapılacak ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.