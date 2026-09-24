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Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:45

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!

2026-2027 döneminde KYK bursu veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuru takviminin açıklanmasını bekliyor. GSB tarafından henüz yeni dönem için kesin başvuru tarihi paylaşılmazken, üniversiteliler sürecin hangi gün başlayacağını araştırıyor. KYK burs ve kredi başvuruların açılmasıyla birlikte öğrencilerin taşıması gereken koşullar ve değerlendirme kriterleri de netlik kazanacak.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!

2026-2027 döneminde üniversite eğitimi gören öğrencilerin yararlanabileceği burs ve kredi desteği için araştırmalar sürüyor. KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler bu kez GSB'nin burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihine ilişkin duyurusunu beklemeye başladı. Yeni eğitim dönemi başvuru takvimi henüz ilan edilmezken, resmi tarihin Bakanlık tarafından yapılacak açıklamayla belli olması bekleniyor.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!

2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçmiş dönemlerdeki takvimler incelendiğinde KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının genellikle ekim ayı içerisinde başladığı görülüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler başvurularını 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. 2026-2027 dönemi için başvuru tarihleri henüz açıklanmazken, kesin takvimin GSB'nin yapacağı duyurunun ardından belli olması bekleniyor.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!

KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Süreç resmen başladığında adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet kapısına giriş yapmaları gerekmektedir. Sistemin arama çubuğuna "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazılarak doğrudan ilgili başvuru formuna ulaşılabilir.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR NELERDİR?

Değerlendirme sonucunda öğrencilere tahsis edilen ödenekler, "burs" ve "öğrenim kredisi" olmak üzere iki farklı statüde tanımlanır. KYK bursu, devlet tarafından başarılı ve sosyo-ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere karşılıksız olarak sağlanan finansal destektir. Öğrenim kredisi ise, eğitim hayatı boyunca verilip mezuniyetten sonra belirli bir yapılandırma dahilinde devlete geri ödenmesi zorunlu olan borçlandırma sistemidir.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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