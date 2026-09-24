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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:45
KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!
2026-2027 döneminde KYK bursu veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuru takviminin açıklanmasını bekliyor. GSB tarafından henüz yeni dönem için kesin başvuru tarihi paylaşılmazken, üniversiteliler sürecin hangi gün başlayacağını araştırıyor. KYK burs ve kredi başvuruların açılmasıyla birlikte öğrencilerin taşıması gereken koşullar ve değerlendirme kriterleri de netlik kazanacak.