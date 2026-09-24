KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu? 2026 GSB KYK burs başvuru takvimi son durum!

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR NELERDİR?

Değerlendirme sonucunda öğrencilere tahsis edilen ödenekler, "burs" ve "öğrenim kredisi" olmak üzere iki farklı statüde tanımlanır. KYK bursu, devlet tarafından başarılı ve sosyo-ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere karşılıksız olarak sağlanan finansal destektir. Öğrenim kredisi ise, eğitim hayatı boyunca verilip mezuniyetten sonra belirli bir yapılandırma dahilinde devlete geri ödenmesi zorunlu olan borçlandırma sistemidir.