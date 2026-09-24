KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Takvimde KPSS Ortaöğretim için 25 Ekim 2026 Pazar günü işaretlendi. Lise düzeyinden kamu personeli olmak isteyen adaylar bu tarihte Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin olduğu oturumuna katılacak.