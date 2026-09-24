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Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:18

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS Ortaöğretim için başvuruların tamamlanmasının ardından adayların sınav hazırlığı devam ediyor. Lise mezunlarının katılım sağlayacağı oturum öncesinde ÖSYM'den gelecek giriş belgesi duyurusu bekleniyor. KPSS lise sınav yerlerinin hangi tarihte erişime açılacağı ve nereden sorgulanacağı merak konusu oldu.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS Ortaöğretim adaylarının katılacağı oturumun tarihi belli oldu. Sınav hazırlıkları devam ederken gözler bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgesine çevrildi. Belgenin erişime açılmasıyla birlikte adaylar sınav yeri ayrıntılarına AİS üzerinden ulaşabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS LİSE SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ortaöğretim mezunlarının beklediği sınav yerlerini gösteren giriş belgelerini henüz erişime açmadı. Adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri, ÖSYM'nin yapacağı duyurunun ardından erişime açılacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini erişime açmasının ardından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgeye ulaşabilirsiniz. Bunun için ÖSYM AİS'e girerek T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açmanız yeterli olacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ortaöğretim sınavını seçerek giriş belgenizi görüntüleyebilirsiniz.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Takvimde KPSS Ortaöğretim için 25 Ekim 2026 Pazar günü işaretlendi. Lise düzeyinden kamu personeli olmak isteyen adaylar bu tarihte Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin olduğu oturumuna katılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

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