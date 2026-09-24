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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:18
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
KPSS Ortaöğretim için başvuruların tamamlanmasının ardından adayların sınav hazırlığı devam ediyor. Lise mezunlarının katılım sağlayacağı oturum öncesinde ÖSYM'den gelecek giriş belgesi duyurusu bekleniyor. KPSS lise sınav yerlerinin hangi tarihte erişime açılacağı ve nereden sorgulanacağı merak konusu oldu.