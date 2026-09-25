Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:31

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!

Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezon yayın tarihi için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Haziran ayında ekrana gelen 31. bölümün ardından sezon arasına giren dizide Adil ve Esme'nin yeni sezondaki hikâyesi merak edilirken, bugün yayınlanması beklenen yeni sezon tanıtımı da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Dizinin yeni sezonuna ilişkin detayların tanıtımla birlikte daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonuna dair gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin takipçileri, 25 Eylül 2026 Cuma günü TRT 1 ekranlarında yeni bölümün izleyiciyle buluşup buluşmayacağını araştırırken, ikinci sezonun yayın takvimine ilişkin ayrıntılar da gündemdeki yerini koruyor.

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunun yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümleriyle eylül sonu ya da ekim ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.

Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı

05.45 Hayallerinin Peşinde

06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Teşkilat

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

23.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

01.55 Seksenler

03.15 Taşacak Bu Deniz

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA