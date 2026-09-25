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Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:31
Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz fragmanı bekleniyor!
Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezon yayın tarihi için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Haziran ayında ekrana gelen 31. bölümün ardından sezon arasına giren dizide Adil ve Esme'nin yeni sezondaki hikâyesi merak edilirken, bugün yayınlanması beklenen yeni sezon tanıtımı da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Dizinin yeni sezonuna ilişkin detayların tanıtımla birlikte daha net ortaya çıkması bekleniyor.