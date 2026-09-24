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YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:25
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
2026 YKS ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü şimdi yerleştirme sonuçlarına çevrildi. İlk tercihlerde istediği bölüme yerleşemeyen veya boş kontenjanları değerlendiren adaylar, ikinci yerleştirme için tercihlerini ÖSYM'ye iletti. Sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken, adaylar YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden kontrol edebilecek.