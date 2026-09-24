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Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:25

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 YKS ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü şimdi yerleştirme sonuçlarına çevrildi. İlk tercihlerde istediği bölüme yerleşemeyen veya boş kontenjanları değerlendiren adaylar, ikinci yerleştirme için tercihlerini ÖSYM'ye iletti. Sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken, adaylar YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden kontrol edebilecek.

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS kapsamında ek yerleştirme tercihini yapan üniversite adayları, şimdi sonuçların açıklanacağı zamanı bekliyor. İlk yerleştirme sonrasında boşta kalan programlar için tercih süreci tamamlanırken, ÖSYM'nin yerleştirme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Adayların sonuçlarla ilgili gelişmeleri ve yapılacak resmi açıklamaları yakından takip etmesi bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının hangi gün erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşmadı.

2025 yılında ek tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilirken, sonuçlar 6 Ekim'de adayların erişimine sunulmuştu.

Geçen yılın takvimi dikkate alındığında, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının eylül ayının son günlerinde ya da ekim ayının ilk haftasında açıklanabileceği öngörülüyor. Kesin tarih ise ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netlik kazanacak.

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE EK KAYIT İŞLEMLERİ

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için kayıt maratonu zaman kaybetmeden başlayacaktır. YÖK ve ÖSYM iş birliğiyle belirlenen ek kayıt tarihlerinde adaylara iki farklı yöntem sunulur:

E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" hizmeti kullanılarak şahsen üniversiteye gitmeden yapılabilir.

Şahsen Kayıt: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler, sağlık raporu veya mülakat şartı arayan programlar için üniversite kampüslerine gidilerek kayıt tamamlanmalıdır.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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