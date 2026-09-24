YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE EK KAYIT İŞLEMLERİ

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için kayıt maratonu zaman kaybetmeden başlayacaktır. YÖK ve ÖSYM iş birliğiyle belirlenen ek kayıt tarihlerinde adaylara iki farklı yöntem sunulur:

E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" hizmeti kullanılarak şahsen üniversiteye gitmeden yapılabilir.

Şahsen Kayıt: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler, sağlık raporu veya mülakat şartı arayan programlar için üniversite kampüslerine gidilerek kayıt tamamlanmalıdır.