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KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 16:18
KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?
Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin defter, kalem ve diğer eğitim ihtiyaçları aile bütçesinde yeniden önemli bir yer tutmaya başladı. Bu noktada sunulan kırtasiye desteğinden kimlerin yararlanabileceği ve başvuru sürecinin nasıl ilerlediği merak konusu oldu. Peki, kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte, e-Devlet başvuru ekranı…