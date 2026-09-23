KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

KIRTASİYE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ödemeler, eğitim öğretim yılı içinde 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ve yılda bir kez toplu olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenim bilgileri MEB ve YÖK kayıtlarında bulunan hak sahipleri için başvuru yapmadan ödemeleri yatıyor.