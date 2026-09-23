Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 16:18

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin defter, kalem ve diğer eğitim ihtiyaçları aile bütçesinde yeniden önemli bir yer tutmaya başladı. Bu noktada sunulan kırtasiye desteğinden kimlerin yararlanabileceği ve başvuru sürecinin nasıl ilerlediği merak konusu oldu. Peki, kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte, e-Devlet başvuru ekranı…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Her eğitim öğretim döneminde belirli hak sahiplerine verilen kırtasiye desteğinde ödeme ve başvuru süreci yeniden başladı. 2026-2027 eğitim döneminde destekten yararlanacak kişiler ve ödeme takvimi de belli oldu.

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

KIRTASİYE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ödemeler, eğitim öğretim yılı içinde 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ve yılda bir kez toplu olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenim bilgileri MEB ve YÖK kayıtlarında bulunan hak sahipleri için başvuru yapmadan ödemeleri yatıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK tarafından verilen Eğitim Öğretim Yardımı'nda öğrencinin öğrenim durumu MEB veya YÖK kayıtlarından tespit edilebiliyorsa ayrıca talep oluşturulmasına gerek kalmadan ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Eğitim bilgisi sistem üzerinden görülemeyen hak sahipleri ise e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" hizmetini kullanarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

KIRTASİYE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yardımdan yararlanabilecek gruplar arasında;

  • Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlileri ve öğrenim gören çocukları,
  • 2330 ve 3713 sayılı kanunlar kapsamındaki olaylar nedeniyle aylık bağlanan erbaş ve erler ile çocukları,
  • 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık alan güvenlik korucuları ve siviller,
  • Vazife veya harp malulü sayıldığı halde görev değişikliğiyle çalışmayı sürdürenler,
  • Terör eylemlerinin ortaya çıkarılması veya etkilerinin azaltılması sırasında malul hale gelen hak sahipleri,
  • Belirtilen nedenlerle hayatını kaybedenlerin öğrenimine devam eden çocukları yer alıyor.
KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA