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Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:46

KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2026 KPSS Lisans oturumlarının ardından sonuç tarihi için geri sayım sürüyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına katılan adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar…

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KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS Lisans sonuçları için ÖSYM takvimindeki tarih yaklaşırken adayların bekleyişi de sürüyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte puan bilgileri ve sonuç belgeleri ÖSYM sistemi üzerinden erişime açılacak. 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi de yayımlanan takvimle belli oldu.

KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanması planlanıyor. ÖSYM'nin sınav takviminde Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumları için aynı sonuç tarihi verildi.

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KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar KPSS Lisans puanlarına ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç duyurusunun ardından sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılarak sonuç belgesine erişim sağlanabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yapılması yeterli olacak.

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KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde uygulandı.

KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

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