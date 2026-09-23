KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS Lisans sonuçları için ÖSYM takvimindeki tarih yaklaşırken adayların bekleyişi de sürüyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte puan bilgileri ve sonuç belgeleri ÖSYM sistemi üzerinden erişime açılacak. 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi de yayımlanan takvimle belli oldu.