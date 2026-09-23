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KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:46
KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
2026 KPSS Lisans oturumlarının ardından sonuç tarihi için geri sayım sürüyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına katılan adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar…