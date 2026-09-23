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MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!
Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:46
MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!
MEB okul randevu sistemi, velilerin öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmelerini önceden planlamasına imkan tanıyor. Randevu işleminin nasıl yapılacağı ve MEBBİS üzerinden hangi adımların izleneceği veliler tarafından araştırılıyor. İşte okul randevusu oluşturma sürecinin detayları…