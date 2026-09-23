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Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:46

MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!

MEB okul randevu sistemi, velilerin öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmelerini önceden planlamasına imkan tanıyor. Randevu işleminin nasıl yapılacağı ve MEBBİS üzerinden hangi adımların izleneceği veliler tarafından araştırılıyor. İşte okul randevusu oluşturma sürecinin detayları…

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MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!

MEB, velilerin öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmelerini daha düzenli hale getirmek için Okul Randevu Sistemi'ni uygulamaya aldı. Veliler, öğrencilerinin eğitim durumuyla ilgili bilgi almak amacıyla MEBİM üzerinden günün her saati randevu oluşturabiliyor.

MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!

OKUL RANDEVU SİSTEMİ BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmelerini planlı şekilde gerçekleştirebilmesi için Okul Randevu Sistemi'ni uygulamaya koydu. Sistem üzerinden veliler, öğrencilerinin eğitim süreci ve gelişimi hakkında bilgi almak için görüşme randevusu oluşturabiliyor. Randevu işlemleri MEBİM aracılığıyla 7 gün 24 saat telefon üzerinden yapılabiliyor.

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MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!

OKUL RANDEVU SİSTEMİ BAŞVURU KANALLARI NELERDİR?

- Veliler için Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dâhil edildi. MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor.

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MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!

- MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular, ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!

- Bu doğrultuda veliler, "okulrandevu.meb.gov.tr" internet adresinin yanı sıra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve MEBİM 444 0 632 numaralı telefon hattı olmak üzere farklı kanallar üzerinden randevu sürecini başlatabiliyor.

MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!

RANDEVU SONUCU, SMS VEYA E-POSTA İLE BİLDİRİLİYOR

MEBİM, hesaplamalar aracılığıyla ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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