MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nasıl alınır? Veli-öğretmen görüşmesi dönemi!

OKUL RANDEVU SİSTEMİ BAŞVURU KANALLARI NELERDİR?

- Veliler için Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dâhil edildi. MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor.