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Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:03

TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci devam ediyor. Uygun şartları taşıyan vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlarken, başvurular için belirlenen son tarih de yaklaşıyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

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TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ kiralık konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen koşulları taşıması ve işlemlerini verilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Hak sahipliği, kiralama süresi ve başvuruya ilişkin ayrıntılar da TOKİ'nin duyurusuyla belli oldu.

TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül 2026'da başladı. Başvuru ekranı 25 Eylül 2026 tarihine kadar açık kalacak. İlk etapta 1.071 konut için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekiminin ekim ayında yapılması, konutların teslimlerinin de aynı ay başlaması planlanıyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ kiralık konut başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvuru" ekranını kullanması gerekiyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELİ NE KADAR?

Konutların aylık tahsis bedeli evin büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor. 1+1 konutlarda aylık bedel 10 bin TL'den, 2+1 konutlarda 12 bin TL'den, 3+1 konutlarda 15 bin TL'den, 4+1 konutlarda ise 18 bin TL'den başlayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek. Bu sürenin sonunda kiralama süresi uzatılmayacak ve konutlar yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Kiralık sosyal konutlar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer alacak. İlk etapta açıklanan ilçeler şöyle:

  • Ataşehir
  • Sancaktepe
  • Ümraniye
  • Üsküdar
  • Maltepe
  • Tuzla
  • Kartal
  • Başakşehir
  • Gaziosmanpaşa
  • Beyoğlu
  • Güngören
  • Arnavutköy
TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başlıca şartlar şöyle:

  • T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamak
  • Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapmak
  • Başvuru tarihi itibarıyla İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet ediyor olmak
  • Hane halkının son 12 aylık ortalama net gelirinin aylık 100 bin TL'yi aşmaması
  • Başvuru sahibinin veya eşinin adına Türkiye sınırları içinde kayıtlı bağımsız bir konut bulunmaması
  • Başvuru sahibinin veya eşinin son 5 yıl içinde bağımsız konut alıp satmamış olması
  • Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak
  • TOKİ'nin sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil ya da yedek hak sahibi olmamak
  • Evli olmak
  • Başvurulan kategori için açıklanan diğer koşulları taşımak

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