TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELİ NE KADAR?

Konutların aylık tahsis bedeli evin büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor. 1+1 konutlarda aylık bedel 10 bin TL'den, 2+1 konutlarda 12 bin TL'den, 3+1 konutlarda 15 bin TL'den, 4+1 konutlarda ise 18 bin TL'den başlayacak.