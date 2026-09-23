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TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:03
TOKİ KİRALIK KONUT 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci devam ediyor. Uygun şartları taşıyan vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlarken, başvurular için belirlenen son tarih de yaklaşıyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?