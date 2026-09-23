Haberler
Galeri
Yaşam
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:40
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?
KPSS Ön Lisans oturumu yaklaşırken gözler ÖSYM'den gelecek sınav yeri duyurusuna çevrildi. Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceğini gösteren giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağı da merak konusu oldu. Peki, KPSS Ön Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?