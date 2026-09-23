Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:40

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?

KPSS Ön Lisans oturumu yaklaşırken gözler ÖSYM'den gelecek sınav yeri duyurusuna çevrildi. Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceğini gösteren giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağı da merak konusu oldu. Peki, KPSS Ön Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

  • ABONE OL
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?

2026 KPSS Ön Lisans için başvurular ağustos ayında tamamlanmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar şimdi sınav günü için hazırlıklarını sürdürürken, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren belgelerin yayımlanmasını bekliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınav yerlerinin açıklandığına ilişkin ÖSYM'den resmi bir duyuru gelmedi. ÖSYM kılavuzunda sınava giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacağı öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM duyuruyu yayımladığında sınav giriş belgesi ais.osym.gov.tr adresinden alınabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

  • Genel Yetenek: 60 soru
  • Genel Kültür: 60 soru
  • Toplam: 120 soru
  • Sınav süresi: 130 dakika
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, nereden alınır?

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA