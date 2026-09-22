VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün güncel bilgilerine göre 2026 yılı ocak ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL, yükseköğrenim bursu ise aylık 4.000 TL olarak uygulanıyor. Ortaöğrenim bursu bir eğitim yılında 9 ay, yükseköğrenim bursu ise 8 ay boyunca ödeniyor.