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VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:29
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen burs desteğinde 2026-2027 dönemi için takvim belli oldu. Başvuru yapmayı planlayan öğrenciler için tarihler ve izlenecek adımlar netleşmeye başladı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte, izlenecek adımlar…