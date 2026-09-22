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Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:29

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen burs desteğinde 2026-2027 dönemi için takvim belli oldu. Başvuru yapmayı planlayan öğrenciler için tarihler ve izlenecek adımlar netleşmeye başladı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte, izlenecek adımlar…

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VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

VGM burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için yeni dönem süreci başlıyor. Başvurular açıldığında öğrenciler işlemlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. 2026-2027 VGM burs başvuru takvimi de belli oldu.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı için ortaöğrenim burs başvuru takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Başvuru ekranı 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar erişeme açık olacak.

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VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Başvuru dönemi başladığında öğrenciler resmi sitede açılacak formu doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek.

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VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027

Açıklanan takvim şöyle:

  • Ortaöğrenim bursu başlangıç: 6 Ekim 2026, saat 10.00
  • Ortaöğrenim bursu son başvuru: 20 Ekim 2026, saat 23.59
  • Yükseköğrenim bursu: Tarihler henüz kesinleşmedi
  • Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Tarihler henüz kesinleşmedi
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün güncel bilgilerine göre 2026 yılı ocak ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL, yükseköğrenim bursu ise aylık 4.000 TL olarak uygulanıyor. Ortaöğrenim bursu bir eğitim yılında 9 ay, yükseköğrenim bursu ise 8 ay boyunca ödeniyor.

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