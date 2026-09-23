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Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 13:31

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez tercih süreci bekleniyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, yayımlanacak kılavuzla birlikte kadroları ve kontenjanları görebilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, sürece ilişkin detaylar…

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EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS tercihleri için bekleyiş sürerken adaylar ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Sınav sürecinin ardından tercihlerin ne zaman başlayacağı ve kılavuzun ne zaman yayımlanacağı araştırılmaya başlandı. Kadro ve kontenjanların da tercih kılavuzuyla birlikte belli olması bekleniyor.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2026 EKPSS için tercih başlangıç ve bitiş tarihlerini henüz duyurmadı. Adayların tercih ekranına erişebilmesi için önce kurumun resmi takvimi yayımlaması gerekiyor.

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EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Kadro ve kontenjanları gösterecek tercih kılavuzu erişime açılmadı. Kılavuz yayımlandığında hangi kamu kurumunun kaç kişilik alım yapacağı ve istenilen şartlar adaylar tarafından görüntülenebilecek.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih ekranının açılmasıyla birlikte işlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.

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EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

19 Nisan'da gerçekleştirilen 2026 EKPSS'nin sonuçları 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Böylece sınav puanları belli olurken, yerleştirme için tercih aşamasına geçilmesi beklenmeye başladı.

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