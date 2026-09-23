EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS tercihleri için bekleyiş sürerken adaylar ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Sınav sürecinin ardından tercihlerin ne zaman başlayacağı ve kılavuzun ne zaman yayımlanacağı araştırılmaya başlandı. Kadro ve kontenjanların da tercih kılavuzuyla birlikte belli olması bekleniyor.