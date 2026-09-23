Haberler
Galeri
Yaşam
EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 13:31
EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez tercih süreci bekleniyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, yayımlanacak kılavuzla birlikte kadroları ve kontenjanları görebilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, sürece ilişkin detaylar…