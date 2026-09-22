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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 16:05
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
MEB'in 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci için takvim belli oldu. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte il dışı tayin bekleyen öğretmenler için başvuru ve atama sürecinin ayrıntıları da netleşmeye başladı. Peki, MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?