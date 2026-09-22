ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecinde tercih aşamasına geçiliyor. Başvuru yapacak öğretmenler, açıklanan kontenjanlar doğrultusunda görev yapmak istedikleri iller için tercihlerini bildirecek. 2026 yılı ikinci il dışı atama tercih ve sonuç takvimi MEB tarafından açıklandı.