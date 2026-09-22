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Giriş Tarihi: 22.09.2026 16:05

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

MEB'in 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci için takvim belli oldu. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte il dışı tayin bekleyen öğretmenler için başvuru ve atama sürecinin ayrıntıları da netleşmeye başladı. Peki, MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecinde tercih aşamasına geçiliyor. Başvuru yapacak öğretmenler, açıklanan kontenjanlar doğrultusunda görev yapmak istedikleri iller için tercihlerini bildirecek. 2026 yılı ikinci il dışı atama tercih ve sonuç takvimi MEB tarafından açıklandı.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimine göre öğretmenlerin tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Başvuruların son gününde işlemler saat 16.00'ya kadar tamamlanabilecek.

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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl dışı atama başvuruları MEBBİS üzerinden yapılacak. Öğretmenler sistemde görev yapmak istedikleri okulları tercih listesine ekleyebilecek. Başvuru sırasında aynı ya da farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumu seçilebilecek.

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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?

İkinci il dışı atama döneminden yararlanmak isteyen öğretmenlerin MEB tarafından belirlenen çalışma süresi ve kadro şartlarını taşıması gerekiyor.

Başlıca şartlar şöyle:

  • MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapmak,
  • Bulunulan ilde 31 Aralık 2026 itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
  • Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlerde ilgili sürelerle birlikte toplam 4 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak,
  • Tercih edilecek eğitim kurumu için gerekli alan ve atama koşullarını taşımak.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin yaptığı tercihler 25 Eylül 2026 tarihinde sonuçlandırılacak. Atama sonuçları MEB Personel Genel Müdürlüğünün personel.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Ataması yapılan öğretmenler için ilişik kesme işlemleri de aynı tarihten itibaren başlayacak.

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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026 | MEB öğretmen il dışı atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026

  • Tercihlerin başlaması: 23 Eylül 2026
  • Tercihlerin sona ermesi: 24 Eylül 2026, saat 16.00
  • Atamaların yapılması: 25 Eylül 2026
  • Sonuçların açıklanması: 25 Eylül 2026
  • İlişik kesme işlemleri: 25 Eylül 2026 itibarıyla

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