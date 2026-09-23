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MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?
Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:01
MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?
2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme döneminde öğretmenlerin gözü MEB'in duyuracağı takvime çevrildi. İl dışı tayin bekleyen eğitimciler, başvuru ve tercih tarihleriyle atama sonuçlarının açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, 2026 MEB il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak ve işlemler nereden yapılacak?