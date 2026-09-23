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Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:01

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?

2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme döneminde öğretmenlerin gözü MEB'in duyuracağı takvime çevrildi. İl dışı tayin bekleyen eğitimciler, başvuru ve tercih tarihleriyle atama sonuçlarının açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, 2026 MEB il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak ve işlemler nereden yapılacak?

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MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?

Farklı bir şehirde görev yapmak isteyen öğretmenler, MEB'in 2026 ikinci il dışı yer değiştirme takvimini araştırıyor. Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı ve atama sonuçlarının ne zaman duyurulacağı merak edilirken, süreçle ilgili detaylar MEB takviminde yer alıyor.

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takviminde tercih sürecinin başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre öğretmenler, il dışı atama tercihlerini 23 Eylül 2026 itibarıyla yapabilecek.

Tercih işlemleri 24 Eylül 2026 saat 16.00'da sona erecek. Belirlenen süre içerisinde başvurusunu tamamlamayan öğretmenler, ikinci il dışı yer değiştirme kapsamında tercih işlemi gerçekleştiremeyecek.

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MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvuruları, MEBBİS sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine açık olan eğitim kurumlarını inceleyerek tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvuru sürecinde öğretmenler, aynı ya da farklı illerde yer alan eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek. Belirlenen tercihler, elektronik ortamda onaylanarak başvuru süreci tamamlanacak.

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MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?

2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenlerin, MEB tarafından belirlenen hizmet süresi ve görev şartlarını sağlaması gerekiyor.

Başvuruda aranan temel kriterler arasında, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapmak, görev yapılan ilde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak ve tercih edilecek kurumun alan ile atama koşullarını karşılamak yer alıyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için ise sözleşmeli ve kadrolu çalışma süreleri birlikte değerlendirilerek toplamda 4 yıllık hizmet süresini tamamlamış olma şartı aranıyor.

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026

Tercihlerin başlaması: 23 Eylül 2026

Tercihlerin sona ermesi: 24 Eylül 2026 saat 16.00

Atamaların yapılması: 25 Eylül 2026

Sonuçların açıklanması: 25 Eylül 2026

İlişik kesme işlemleri: 25 Eylül 2026 itibarıyla

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026: MEB il dışı atama tercihleri ne zaman, başvurular saat kaçta?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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