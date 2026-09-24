Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!

NEDEN HASAT DOLUNAYI DENİYOR?

Hasat Dolunayı, sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte gerçekleşen dolunaya verilen isim. Bu adın geçmişi ise çiftçilerin hasat dönemine kadar uzanıyor.

Elektrikli aydınlatmanın olmadığı dönemlerde çiftçiler, gün batımından sonra Ay'ın ışığından yararlanarak hasat çalışmalarına devam ediyordu. Bu nedenle ekinoks dönemine yakın dolunay zamanla "Hasat Dolunayı" olarak anılmaya başladı.