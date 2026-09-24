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Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:23
Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!
Eylül ayının son günleri yaklaşırken gökyüzü meraklılarını dikkat çekici bir doğa olayı bekliyor. Ay'ın parlak ve etkileyici görüntüsüyle gökyüzünü aydınlatacağı Hasat Dolunayı için geri sayım başladı. Peki, Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?