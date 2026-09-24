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Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:23

Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!

Eylül ayının son günleri yaklaşırken gökyüzü meraklılarını dikkat çekici bir doğa olayı bekliyor. Ay'ın parlak ve etkileyici görüntüsüyle gökyüzünü aydınlatacağı Hasat Dolunayı için geri sayım başladı. Peki, Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

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Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!

Sonbaharın gelişiyle birlikte gökyüzünde yaşanacak doğa olayları da ilgi çekmeye başladı. Adını çiftçilerin hasat zamanından alan Hasat Dolunayı'nın izlenebileceği saatler ve Türkiye'deki görünürlüğü merak konusu oldu.

Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!

HASAT DOLUNAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Eylül ayının merakla beklenen gökyüzü olaylarından Hasat Dolunayı, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü görülecek. Ay, Türkiye saatiyle 19.49'da dolunay halini alacak. Akşam saatlerinde Ay'ın doğmasıyla birlikte dolunayın parlak görüntüsü gece boyunca izlenebilecek.

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Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!

NEDEN HASAT DOLUNAYI DENİYOR?

Hasat Dolunayı, sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte gerçekleşen dolunaya verilen isim. Bu adın geçmişi ise çiftçilerin hasat dönemine kadar uzanıyor.

Elektrikli aydınlatmanın olmadığı dönemlerde çiftçiler, gün batımından sonra Ay'ın ışığından yararlanarak hasat çalışmalarına devam ediyordu. Bu nedenle ekinoks dönemine yakın dolunay zamanla "Hasat Dolunayı" olarak anılmaya başladı.

Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!

HASAT DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Hasat Dolunayı Türkiye'den de izlenebilecek. Havanın açık olduğu yerlerde Ay'ı görmek için teleskop ya da özel bir ekipmana ihtiyaç olmayacağı öngörülüyor.

Hasat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde dolunay şöleni!

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