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Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:31

ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

2026 yılının üçüncü ALES oturumu için başvuru süreci yaklaşıyor. Yüksek lisans ve akademik kariyer planı yapan adaylar, yeni dönem için yayımlanan takvimi yakından takip ediyor. Başvuru ekranının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, ALES 3 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte. ÖSYM güncel takvimi...

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ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

ALES 3'e katılacak adaylar için başvuru dönemi öncesinde hazırlıklar başladı. Adaylar, başvuru ekranı açıldığında işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek. 2026 ALES 3 sınav takvimi belli oldu.

ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılın üçüncü oturumu ALES 3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlıyor. Adaylar işlemlerini 15 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru döneminin başlamasıyla birlikte sınava ilişkin kılavuz da ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

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ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. ÖSYM, yılın önceki ALES oturumlarında adaylara AİS'in yanı sıra Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ve başvuru merkezleri üzerinden de yapıldı. Kesin başvuru adımları ve ücret bilgisi, ALES 3 kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacak.

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ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı bulunacak. Geç başvuru işlemleri aynı gün 23.59'da sona erecek. ÖSYM'nin takvim notuna göre geç başvuru gününde sınav ücreti artırımlı olarak yatırılıyor. Ödeme işleminin de belirlenen süre içinde tamamlanması gerekiyor.

ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılının üçüncü ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavın ardından sonuçlar 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

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