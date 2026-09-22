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ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:31
ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?
2026 yılının üçüncü ALES oturumu için başvuru süreci yaklaşıyor. Yüksek lisans ve akademik kariyer planı yapan adaylar, yeni dönem için yayımlanan takvimi yakından takip ediyor. Başvuru ekranının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, ALES 3 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte. ÖSYM güncel takvimi...