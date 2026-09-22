ÖSYM ALES 3 TAKVİMİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılın üçüncü oturumu ALES 3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlıyor. Adaylar işlemlerini 15 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru döneminin başlamasıyla birlikte sınava ilişkin kılavuz da ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.