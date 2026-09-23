SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!

23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER OLUR?

23 Eylül'de Güneş ışınları öğle saatinde Ekvator'a 90 derecelik açıyla ulaşır ve Ekvator'da öğle vakti gölge oluşmaz. Bu tarihle birlikte Güneş'in dik ışınları Güney Yarım Küre'ye yönelmeye başlar.

Güney Yarım Küre'de gündüz süreleri gecelerden daha uzun hale gelirken, Kuzey Yarım Küre'de geceler uzamaya başlar. Bu nedenle 23 Eylül, Güney Yarım Küre için ilkbaharın, Kuzey Yarım Küre için ise sonbaharın başlangıcı kabul edilir.

Ekinoks sırasında aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer ve dünya genelinde gece ile gündüz süreleri eşitlenir. Kuzey Kutup Noktası'nda yaklaşık altı aylık gece, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüz dönemi başlar.