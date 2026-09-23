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SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!
Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:22
SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!
23 Eylül sonbahar ekinoksu, gece ve gündüz sürelerinin birbirine eşitlendiği dönem olarak biliniyor. Yılda iki kez yaşanan ekinoksun ardından Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi başlarken günler giderek kısalıyor. Peki, 23 Eylül ekinoksunda hangi değişimler yaşanır ve ekinoksun özellikleri nelerdir?