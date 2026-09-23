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Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:22

SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!

23 Eylül sonbahar ekinoksu, gece ve gündüz sürelerinin birbirine eşitlendiği dönem olarak biliniyor. Yılda iki kez yaşanan ekinoksun ardından Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi başlarken günler giderek kısalıyor. Peki, 23 Eylül ekinoksunda hangi değişimler yaşanır ve ekinoksun özellikleri nelerdir?

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SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!

23 Eylül sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlıyor. Bu tarihte Güneş ışınları öğle saatlerinde Ekvator'a dik açıyla ulaşırken gece ve gündüz süreleri eşitleniyor. Ekvator'da öğle vakti gölge boyu sıfıra inerken aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçiyor.

SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!

SONBAHAR 2026 EKİNOKSU NE ZAMAN?

Sonbahar ekinoksu 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek.

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SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!

23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER OLUR?

23 Eylül'de Güneş ışınları öğle saatinde Ekvator'a 90 derecelik açıyla ulaşır ve Ekvator'da öğle vakti gölge oluşmaz. Bu tarihle birlikte Güneş'in dik ışınları Güney Yarım Küre'ye yönelmeye başlar.

Güney Yarım Küre'de gündüz süreleri gecelerden daha uzun hale gelirken, Kuzey Yarım Küre'de geceler uzamaya başlar. Bu nedenle 23 Eylül, Güney Yarım Küre için ilkbaharın, Kuzey Yarım Küre için ise sonbaharın başlangıcı kabul edilir.

Ekinoks sırasında aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer ve dünya genelinde gece ile gündüz süreleri eşitlenir. Kuzey Kutup Noktası'nda yaklaşık altı aylık gece, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüz dönemi başlar.

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SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!

EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekinoks, gece ve gündüz eşitliği durumuna denir. Bu tarihlerden güneş ışınları. Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer.

Kuzey Yarımkürede 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbaharın başlangıcıdır. Güney Yarımkürede ise, 21 Martta sonbahar 23 Eylülde ilkbahar başlar.

Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar.

Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

Gel-git genliği en fazladır.

Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

Türkiye'de saat 12: 00 'de gölge boyu cismin boyuna en yakındır.

SONBAHAR EKİNOKSU SAATİ: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece ve gündüz eşitliğine geri sayım!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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