İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler?

İlk kez ev almayı planlayanlar için kredi imkanları, konut alım sürecinin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. İlk Evim Konut Kredisi'nde de kullanılabilecek tutar, ödeme süresi ve kimlerin yararlanabileceği gibi ayrıntılar araştırılmaya başlandı.