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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:52
İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler?
İlk kez ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için gündeme gelen İlk Evim Konut Kredisi'nde başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar bekleniyor. Kredi desteğinin şartları ve başvuruların ne zaman başlayacağı yapılacak açıklamayla belli olacak. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler? İşte, ayrıntılar…