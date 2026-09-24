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Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:10

TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?

TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlara yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular başladı. Borcunu erken kapatmak ya da belirli bir kısmını peşin ödemek isteyen hak sahipleri, kampanyadan hangi koşullarla yararlanabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?

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TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?

TOKİ'ye taksit ödemeye devam eden vatandaşlara bu yıl da erken ödeme imkanı sunuldu. Hak sahipleri için yüzde 25 indirim başvuruları 22 Eylül itibarıyla alınmaya başlandı. 2026 yılı yüzde 25 indirim kampanyasında başvuruların ne zaman sona ereceği ve yararlanma koşulları TOKİ tarafından açıklandı.

TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerinin yapıldığı bankaya başvurabilecek. Bu kampanya açıklanan tarihler arasında geçerli olacaktır.

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TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Kampanya, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları için geçerli olacak. Başvuru sırasında o aya ait taksitini ödenmiş olması gerekiyor.

Bunun yanında geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmaması şartı aranıyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri ise yüzde 25 indirimden yararlanamıyor.

TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?

BORCUN TAMAMI KAPATILMADAN İNDİRİMDEN YARARLANILABİLİR Mİ?

Kampanya yalnızca borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara yönelik olmayacak. Borç bakiyesinin tamamını ödeyemeyen hak sahipleri de kalan borcun en az yüzde 25'ini peşin ödemeleri halinde indirimden yararlanabilecek.

TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?
TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?

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