TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Kampanya, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları için geçerli olacak. Başvuru sırasında o aya ait taksitini ödenmiş olması gerekiyor.

Bunun yanında geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmaması şartı aranıyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri ise yüzde 25 indirimden yararlanamıyor.