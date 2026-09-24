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TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:10
TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyası 2026 | TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?
TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlara yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular başladı. Borcunu erken kapatmak ya da belirli bir kısmını peşin ödemek isteyen hak sahipleri, kampanyadan hangi koşullarla yararlanabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?