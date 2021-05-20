Koparana 80 bin lira ceza kesilen 'Ayı Gülü' doğaseverlerin ilgisini çekiyor!

Ayı gülleri yöresel bir isim, 'orman gülü' olarak da biliniyor. Ama şakayık türüdür. Buradakiler ise Toroslar'a özgü olması ile dikkat çekiyor. Bölgemizde biz bugüne kadar bordo ve kırmızısını görebildik. Daha farklı renkleri de bulunuyor. Bu bitkinin çok değerli ve önemli bir tür olduğunu anlatmak, dikkat çekmek ve tanıtarak korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda, bu etkinliklerle doğada yürüyüş de yapmış oluyoruz" dedi.

