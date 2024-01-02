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Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:13
Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'daki Balıkesir'de yazlık evinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı… 74 gün sonra Tina'nın eve dönüşü, umutları arttırdı. Tam 200 gündür devam eden arama çalışmalarında tek bir ize bile ulaşılamadı. Korhan Berzeg'in özel eğitimli köpeği Tina'nın o hamlesi ise ünlü ekonomistin kaçırılma şüphesini artırdı: O arabayı görünce…