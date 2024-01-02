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Haberler Yaşam Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:13

Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'daki Balıkesir'de yazlık evinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı… 74 gün sonra Tina'nın eve dönüşü, umutları arttırdı. Tam 200 gündür devam eden arama çalışmalarında tek bir ize bile ulaşılamadı. Korhan Berzeg'in özel eğitimli köpeği Tina'nın o hamlesi ise ünlü ekonomistin kaçırılma şüphesini artırdı: O arabayı görünce…

DHA
Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…

17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

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Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…

EKİPLER 250 KİLOMETRELİK ALANI 5 KEZ TARADI AMA...
Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…

TİNA 74 GÜN SONRA EVE DÖNDÜ!
Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek, 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince Angela Berzeg, Büyükada'dan Armutlu'ya gelip, köpeği teslim aldı. Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.

Korhan Berzeg 200 gündür aranıyordu! Dikkat çeken Tina detayı: O aracı gördüğünde…

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI ANCAK...
İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. 'Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Ekipler, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine döndü.

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