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Haberler Yaşam Koronavirüs risk haritası değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları
Giriş Tarihi: 20.04.2021 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 19:09

değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları

Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası güncel Türkiye da kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illeri kamuoyuna duyurulurkeni önlemlerin akıbeti de merak konusu oldu. Şehirlerdeki son vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan bu haritada corona gribi vakaları artarken, bugün de sabah saatlerinden itibaren yeni Türkiye koronavirüs risk haritası ülke çapında gündeme taşındı. Aşağıda, tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritası ve , , il il renk kodları yer almaktadır…

Koronavirüs risk haritası değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları

Koronavirüs risk haritasının her iki haftada bir değişeceği açıklanmıştı. Bu uygulamanın tavsiyesi Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu tarafından verilmişti. Bu nedenle de vatandaşlar, ve illere göre vaka sayısı dağılımını her hafta araştırıyorlar. Aşağıda, 'na ait günce koronavirüs risk haritası verileri yer alıyor. İşte, 81 ilde son durum ve şehirlerin koronavirüs risk haritasına göre renk kodları...

Koronavirüs risk haritası değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları

BU HARİTA DEĞİŞTİ! HER YER KIRMIZI

Ülke genelinde Kırklareli her 100 bin kişide 882.13 ile en yüksek, Şırnak ise 32.17 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti. Öte yandan son da ciddi şekilde değişti. Vaka sayılarının artması ile birlikte birçok il kırmızı renge büründü.İşte yeni vaka sayılarıyla oluşan koronavirüs risk haritasına göre il il renk kodları...

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Koronavirüs risk haritası değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları
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Koronavirüs risk haritası değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları
Koronavirüs risk haritası değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları
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