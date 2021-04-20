Koronavirüs risk haritası değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları

Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası güncel Türkiye koronavirüs risk haritası da kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illeri kamuoyuna duyurulurkeni önlemlerin akıbeti de merak konusu oldu. Şehirlerdeki son vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan bu haritada corona gribi vakaları artarken, bugün de sabah saatlerinden itibaren yeni Türkiye koronavirüs risk haritası ülke çapında gündeme taşındı. Aşağıda, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritası ve Ankara, İzmir, İstanbul il il renk kodları yer almaktadır…