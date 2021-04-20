Koronavirüs risk haritası değişti! Yeni risk haritasının ardından Türkiye illere göre koronavirüs renk kodları

Koronavirüs risk haritasının her iki haftada bir değişeceği açıklanmıştı. Bu uygulamanın tavsiyesi Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu tarafından verilmişti. Bu nedenle de vatandaşlar, koronavirüs risk haritası ve illere göre vaka sayısı dağılımını her hafta araştırıyorlar. Aşağıda, Sağlık Bakanlığı'na ait günce koronavirüs risk haritası verileri yer alıyor. İşte, 81 ilde son durum ve şehirlerin koronavirüs risk haritasına göre renk kodları...