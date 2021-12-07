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Haberler Yaşam Kripto paralarda son durum: 7 Aralık Bitcoin ve Ethereum ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:59

Kripto paralarda son durum: 7 Aralık Bitcoin ve Ethereum ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

Yatırımlarını kripto para üzerinde yapanlar Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarda son durum gelişmelerini merak ediyor. Analistler, konuyla alakalı yaptıkları açıklamada kripto para birimlerinin yılbaşına doğru yeni bir atağa kalkabileceğini beklerken canlı bitcoin fiyatı araştırmaları hız kazandı. Peki Kripto paralarda son durum ne? 7 Aralık Bitcoin ve Ethereum ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

Kripto paralarda son durum: 7 Aralık Bitcoin ve Ethereum ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

Kripto paralarda son durum binlerce yatırımcının gündeminde yer alıyor. Anlık grafiği günden güne değişen Bitcoin ve Ethereum ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Bitcoin bugün 50.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine tırmanırken Ethereum 4,408 dolar civarında seyrediyor. İşte 7 Aralık Bitcoin ve Ethereum ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi sorusunun yanıtı ve kripto paralarda son durum gelişmeleri…

Kripto paralarda son durum: 7 Aralık Bitcoin ve Ethereum ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

7 ARALIK BİTCOİN VE ETHEREUM NE KADAR, DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

ETHERUM NE KADAR?

ALIŞ: $4.403,32

SATIŞ: $4.420,40

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BİTCOİN NE KADAR?

ALIŞ: $51.140,30

SATIŞ: $51.140,30

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Kripto paralarda son durum: 7 Aralık Bitcoin ve Ethereum ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

Haftasonu 45.000 doların altını gören Bitcoin 2 gündür 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyi kırmakta zorlanıyordu. Ancak bu sabah itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası 51.000 doların üzerine tırmandı. Son 24 saatte yüzde 4 değer kazandı.

Benzer şekilde cumartesi günü 3.700 doların altını gören Ethereum da bugün 4.360 dolara yükseldi.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

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